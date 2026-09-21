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▲陳建州IG道歉全文。（圖／陳建州IG）

藝人「黑人」陳建州近日因急性心肌梗塞在台大醫院治療，但術後他在社群發出與5名親友的合照，引發外界質疑耍特權。事後，台大醫院也呼籲「病人及其家屬，配合醫療作業相關規定與管制。」對於爭議，今（21）日陳建州在IG限動上道歉，「」造成院方困擾及社會大眾疑慮，本人深感自責、抱歉，另外他也透露目前已經順利出院返家休養，期待早日以健康的身體回到球場與大家見面。由於加護病房會客僅能2人，陳建州上傳的照片中卻有多人在病房內，因此引發外界抨擊。對於爭議，陳建州今日稍早在IG上發文道歉，坦言因個人一時疏忽，未能確實遵守院方規範，造成台大醫院在管理上的困擾，以及社會大眾疑慮，佔用寶貴的醫療資源與社會關注，本人深感自責與抱歉。另外，陳建州也透露目前已順利出院返家休養，感謝醫療團隊照顧，和大家的關心、集氣，表示：「謝謝每一位醫師、護理師及醫護同仁的付出，因為有你們，我才能夠平安出院。」接下來他也會遵照醫囑好好休養，期待早日以健康的身體回到球場與大家見面。回顧整起爭議，陳建州日前因急性心肌梗塞送醫，緊急接受心導管手術，17日終於從加護病房轉往普通病房。然而事後黑人也發出好友王力宏、老婆范瑋琪以及親友陪在身邊照片報平安，卻被質疑：「探病規定根本違反原則，台大明明一般狀況只能2人進入病房，這什麼大雜燴？」台大醫院事後也火速回應：「請所有在本院接受醫療照護的病人及其家屬，配合醫療作業相關規定與管制。」