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台北市近來接連傳出遭民怨亂砍路樹引發熱議，如今又爆發東門市場一顆原本要移植的40年茄苳巨木，卻遭包商誤砍。對此民進黨台北市長參選人沈伯洋今（21）日受訪時第一時間反應「真的假的？那邊離我家很近，那趕快去看一下」，表示樹承載了城市記憶與人生記憶，現在其實樹有樹籍資料管理，如果這樣還會發生誤砍，那表示流程有瑕疵，市府應該要對外說明清楚。對於東門市場40年茄苳樹遭誤砍，沈伯洋第一時間反應「真的假的？」那邊離自己家很近，所以要趕快去看一下，樹承載了城市記憶與人生記憶，那現在樹其實有樹籍資料管理，當然覺得靜態的不夠，所以自己之前提出政策希望有動態管理，但既然都有這樣的管理，那竟然還會發生誤砍，這表示流程的設計可能有瑕疵。沈伯洋說，市府要趕快跟大家說清楚，重點是不要再讓這種事情發生，樹木也是一個生命，那是大家城市的記憶，又可以讓城市降溫非常重要的方式，也是保持生態物種，希望市府能夠盡快清楚說明。