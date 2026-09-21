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▲中央氣象署今（21）日發布「大雨特報」，南部地區包括「台南、高雄、屏東」有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲未來一周全台大多為多雲到晴的穩定天氣，但中秋連假後期東方海域可能會有颱風接近。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

對流雲系發展旺盛，中央氣象署今（21）日發布「大雨特報」，南部地區包括「台南、高雄、屏東」有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，雨勢將持續至入夜，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。◾影響時間：21日下午至21日晚上◾大雨：臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島氣象署預報員朱美霖說明，今明兩天（9月21日至9月22日）台灣吹偏北風，中南部清晨、午後有零星陣雨，南部山區有可能有較大雨勢；周三、周四（9月23日至9月24日）基隆北海岸、東北部有零星短暫雨，午後山區、南部有局部陣雨。菲律賓東方海域的熱帶系統，也預估周三、周四組織起來，不排除成為「舒力基」颱風，中秋連假前兩天，周五、周六是全台天氣最穩定的時段，各地多雲到晴，僅南部、山區在午後有零星陣雨，西半部白天高溫28至30度，夜晚清晨舒適，非常適合與親友在戶外安排烤肉活動。