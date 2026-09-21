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京站首度參與由亞洲企業商會舉辦的APEA亞太傑出企業獎（Asia Pacific Enterprise Awards），即以亮眼的營運成效、綠色低碳實績及嚴謹透明的治理體系，一舉奪下「卓越企業獎」與「企業誠信與治理卓越獎」兩項殊榮，展現永續零售的標竿實力。京站自 2007 年成立以來，秉持「提供最好的商品、最好的服務，以及最好的消費體驗，共創永續綠生活」的願景，從座落五鐵共構核心樞紐的「台北店」，到深耕在地社群生活美學的「小碧潭店」，持續將商場打造成兼具時尚、環保與人文溫度的城市共感生活場域。頒獎典禮上，京站總經理王大政表示：「非常榮幸京站在首次參加 APEA 評選即榮獲雙料國際殊榮。這份榮譽屬於京站每一位夥伴的熱情與努力，也歸功於顧客及合作夥伴對我們的信任與支持。京站作為交通樞紐的核心商場，始終以『流行、時尚、環保』為基石，近年更積極推動 ESG 綠色永續與創新零售。這座獎項是肯定，更是責任，未來將持續秉持誠信治理與商業創新，創造更卓越的長期價值。」在業務與營運表現方面，立足五鐵共構核心樞紐的京站，2025 年稅前淨利達 2.48 億元（年增 4.9%），營運維持高度穩健。京站善用 AI 大數據分析與 120 萬會員深耕，結合沉浸式與體驗式活動，有效提升顧客參與度與品牌黏著度，帶動 2025 年來客數成長。為加速多角化佈局與垂直整合，京站於 2026 年 1 月完成收購「京饌餐旅」67% 股權，將經營觸角由傳統通路端延伸至餐飲品牌端；展望未來，京站桃園店及高雄店也將陸續亮相，持續擴大交通樞紐商業版圖。在員工照護與企業文化上，京站打造以人為本與創新包容的環境，響應「TALENT, in Taiwan 台灣人才永續行動聯盟」倡議，營業管理幹部無經驗起薪高於同業平均水準 25%，並推出留任滿 1 年以上享額外有薪假的「京喜假」及國外員工旅遊補助。同時重視人才培育辦理「永續培力工作坊」深化員工 ESG 思維。也推動「員工健走」等健康促進計畫，協助同仁養成規律運動習慣。注重環境永續與社會關懷，京站多管齊下進行減塑與低碳行動，推動「綠永續無袋日」全面取消免費購物紙袋，2025年紙袋用量降低42.49%；美食街則取消一次性餐墊紙，每年可減少 47 公噸碳排放。並累計回收超過 9,766 個美妝空瓶、回收 1,825 萬公升空調冷凝水供客廁使用。設置空調主機能源管理系統（EMS），持續推動溫室氣體盤查與減量，使 2025 年氣體排放量顯著下降 12.11%，且每年採購綠電，提升再生能源用電量占比。京站未來將持續以永續為核心，結合智慧創新與人文關懷，致力成為消費者心中最信賴的綠色百貨品牌。