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▲泰國旅遊業者走訪旗山糖廠社區，親手參與香蕉相關農村體驗。（圖／高市府農業局提供）

▲泰國旅遊業者現場品飲高雄山茶，透過品茗與交流認識高雄特色茶產業及優質農產。（圖／高市府農業局提供）

為持續拓展高雄農村旅遊國際市場，讓更多海外旅客從城市走進農村，高市府農業局於9月16日至20日邀請泰國旅遊業者來臺進行5天4夜踩線交流，透過實際走訪高雄農漁村社區、特色景點及觀光場域，讓第一線旅遊業者深入認識高雄農村產業、地方文化與體驗內容，並從市場端實際了解遊程包裝及操作可能性，為未來高雄農村旅遊進入泰國市場、促成實質送客與產品合作創造更多契機。此次邀請的泰國旅遊業者涵蓋旅行社經營管理、產品操作、MICE、業務銷售等不同領域，希望透過旅遊產業第一線業者親自踩線，從旅客需求與商品操作角度，實際感受高雄農村旅遊的市場特色。不同於單純的景點參訪，本次行程更著重「體驗」與「交流」，讓業者走進社區、接觸地方產業，進一步思考如何將農村體驗與既有城市觀光路線串聯，發展更符合海外旅客需求的高雄特色遊程。本次踩線團走訪永安新港社區、旗山糖廠社區及南勝社區。新港社區以龍膽石斑魚產業為核心，串聯在地養殖及社區場域，從永續養殖、食農教育到漁村體驗，呈現高雄沿海農漁村的產業特色；旗山糖廠社區則以香蕉文化與循環經濟為核心，結合農村體驗、食農教育及在地農產；南勝社區以荔枝產業發展出「美荔人生」，透過生態旅遊、農村料理、文化體驗及荔枝木文創等內容，讓旅客從一項農產品延伸認識地方生活與產業文化。除了農村再生社區，行程亦串聯旗津、駁二藝術特區、愛河灣水上體驗、蓮池潭及龍虎塔等高雄代表性觀光資源，並延伸參訪南臺灣特色場域，透過「城市觀光結合農村體驗」的產品組合，讓泰國業者看見高雄不只有都會觀光，更能以城市作為旅遊入口，進一步延伸至山城、農村與漁村，增加旅客停留時間及旅遊內容的豐富度，農業局並於9月18日舉辦交流推介會。高市府農業局局長姚志旺表示，高雄農村具有豐富的農漁產業、地方文化與社區特色，農業局多年來持續整合社區資源，透過食農體驗、遊程設計及品牌行銷，讓農村不只是農產品的生產場域，也能成為旅客願意停留、體驗與消費的旅遊目的地。國際市場的拓展不能只停留在宣傳，更重要的是讓真正負責規劃及銷售旅遊商品的業者親自走進社區，了解高雄農村「有什麼可以玩、如何安排、適合什麼樣的客群」，才能提高後續商品化與市場推廣的可能性。農業局指出，對農村而言，國際旅遊帶來的價值不只是增加參訪人數，更重要的是將旅客帶進社區後，進一步帶動體驗活動、餐食、農特產品及伴手禮等在地消費，讓旅遊所創造的效益真正留在地方。當農業從「生產」延伸至「體驗」，社區從「被參觀」走向「可以被市場選擇的旅遊目的地」，也能為農村創造更多元的產業發展機會。此次泰國業者踩線不僅是一次國際交流，更是高雄農村旅遊產品進入海外市場前的重要測試與媒合。未來農業局將持續透過國際踩線、業者交流、產品優化及通路合作，逐步向海外市場延伸。更多資訊，請至「高雄市政府農業局官網」或追蹤「高雄一日農夫體驗趣」粉絲專頁。