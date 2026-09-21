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2026年名古屋亞運於19日正式揭幕，然而這場亞洲體育盛會才剛開始，場外的住宿與後勤卻已經出現大災難。主辦單位標榜「降低成本、永續環保」，破天荒取消集中式傳統選手村，改以郵輪、貨櫃屋及飯店分流安置1.7萬名選手與隊職員。不料這項「省錢實驗」卻面臨住宿安排糟糕、便當寒酸、接駁車遲到及播錯國歌等接二連三的離譜狀況，引發多國代表團集體炸鍋，更讓日本標榜精緻待客的招牌跌到谷底。本屆大會為解決安置問題，在名古屋港區興建約能容納2000人入住的貨櫃式臨時宿舍，居住品質卻令人不敢恭維。韓國男籃選手邊俊亨在社群平台曬出房間水槽嚴重漏水、地板積水的誇張景象，無奈打上「請幫幫我」發出求救訊號；也有許多身材高大的選手抱怨床鋪太小、房間過於狹窄。除了貨櫃屋，主辦方租用大型郵輪歌詩達莎倫娜號作為「海上選手村」，同樣引發許多抱怨。連兩屆奧運奪金的中國桌球球后王曼昱坦言，住郵輪雖然新鮮，但「有點像暈船，頭覺得有點暈」。中國桌球球星孫穎莎也指出郵輪離賽場太遠，每日交通通勤時間極難掌控。更離譜的是行政分配混亂，泰國藤球選手因大會失誤無房可住，只能在郵輪大廳打地鋪；印度代表隊也因床位不足，部分選手克難睡地板，逼得印度板球協會自掏腰包緊急訂飯店。住宿慘不忍睹，本屆大會提供的餐飲品質更讓各國代表隊直呼誇張。泰國台克球教練雷瓦特（Rewat Papchompoo）在社群上傳領餐的影片，只見大會配給的餐盤內僅有1杯白飯、小碗湯、3塊小雞肉與少許花椰菜，且規定固定份量不得加菜。泰國隊無奈苦笑，這種份量連一般成年人都吃不飽，何況是每天消耗巨大體力的運動員。韓國代表團也重砲抨擊大會伙食完全無法滿足高強度賽事需求，多名選手在結束訓練或比賽後，只能自費到場館附近的日本連鎖牛丼店吃飯，抱怨聲浪不斷。交通與行政後勤更是全面失控。前有韓國足球隊搭乘大會接駁車，司機一路迷航開到棒球場，導致比賽被迫延誤半小時；後還有韓國男籃也因接駁車神隱「被放鳥」，被迫取消賽前投籃訓練。無獨有偶，韓國射擊隊選手還拍下巴士司機邊開車邊翻閱「紙本地圖」找路的誇張影片。此外，在韓國男子曲棍球隊對決孟加拉的比賽預備階段，大會竟離譜放錯成「北韓國歌」，引發韓國代表團嚴正抗議。面對各國抗議，亞運組委會坦言，由於新增項目導致參賽人數由預估的1.5萬人暴增至1.7萬人，才讓後勤調度面臨巨大壓力。儘管亞洲奧林匹克理事會（OCA）出面護航，稱「不建選手村」能避免賽後設施閒置虧損，可做為未來大型賽事降低成本的範例，但眼見菲律賓奧委會已被迫自行上Airbnb訂民宿，各國選手每天光為了住與吃就疲於奔命，這場「省錢實驗」已被外媒與各國代表團重重扣上「史上最混亂亞運」的罪名。