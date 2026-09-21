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49歲女星李沛綾今（21）日下午兩點赴台中警察局控告前夫家暴，前夫不僅甩她耳光，手臂、臉和腳都有瘀青，李沛綾似乎因情緒激動過度換氣，筆錄做到一半送醫治療。從新聞轉播畫面還可看到她躺在擔架上不停地大哭，「為什麼我這麼努力工作賺錢，你還要跑酒店，還要這樣子揍我！」李沛綾2023年和富商前夫離婚，結束18年婚姻，兩人離婚後為了孩子還是維持正常互動，沒想到李沛綾昨日被喝醉酒的前夫毆打，不僅被甩耳光，影響聽力，手臂、臉頰和腿都有瘀青。李沛綾做筆錄時情緒過度激動，最後喘不過氣被抬上擔架送醫，她躺在擔架上放聲大哭，「為什麼這樣對我，為什麼這樣打我，我都乖乖在家帶小孩、工作賺錢，為什麼你在外面跑酒店喝酒，還要這樣子揍我，為什麼！」這段婚姻早在她剛結婚時就出現問題，李沛綾說前夫求婚時承諾每月給她50萬，要她不要拍戲，而她當時剛好有點職業倦怠，因此步入婚姻，未料婚後雙方生活觀念落差太大，且前夫熱衷投資，還為此縮減孩子的教育費用，一問才知道前夫已經負債上億元，讓她無奈嘆，「說的跟做的完全不一樣。」不僅如此，前夫到最後甚至不給家用，李沛綾只能吃老本度日，前夫還對她說，「那妳回去賺啊。」讓她心灰意冷決定離婚。由於李沛綾正在拍攝八點檔《豆腐媽媽》，但已經許久未有戲份，被懷疑是因爲家務事戲份遭到刪減，李沛綾所屬鳳凰經紀公司回覆，「她在《豆腐媽媽》的演出，非常敬業，而且表現很好！八點檔的工作是需要很多的心理調適，所以當有現實生活的壓力產生時，演員要平衡戲中角色和真實生活角色的調適，相對的是很辛苦的！如果這段時間家裡面有其他的壓力，甚至還要煩惱解決的對策，自然在演員心中就會產生嚴重的壓力。」民視則表示，「《豆腐媽媽》多線發展，依劇情需要，就會安排演出。對於李沛綾遭遇家暴一事，民視深感遺憾與不捨，也強調暴力零容忍，譴責任何形式的家暴行為。」