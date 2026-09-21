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BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）跟Apple合作宣傳最新手機iPhone 18 Pro，在手機開賣前就在社群公開了對鏡自拍，不過卻被網友狂酸「iPhone是P上去的」，她近日接受訪問時，親自公開了手機裡的原圖，笑說：「我自己也覺得照片像假的。」Rosé在iPhone 18 Pro發布會之後，就搶先在IG曬出了勃根地紅色新機的對鏡自拍照，接著公開新曲〈New Trick〉MV是全程使用該手機拍攝，不過照片公開後，卻有許多網友覺得這張照片相當奇怪，認為Rosé根本沒有拿到手機，照片是透過後製合成的。Rosé近日登上Apple Music《The Zane Lowe Show》接受訪問時，馬上就被主持人問到這張「P圖照」，她聽完直接笑出來，「我有原圖，我看回去也覺得它看起來像P過的。」接著她強調，自己當時真的拿著那支iPhone 18 Pro，並直接拿出手機、對著鏡頭秀出原圖，證明照片中的手機真的不是假的。值得一提的是，Rosé間接承認照片確實有修過，因為原始照片中自己擺了一個很像搖滾手勢的姿勢，而且手機上也有髒髒的指紋，為了讓宣傳照乾淨清楚，因此團隊確實有修圖，才讓照片看起來沒有那麼自然。