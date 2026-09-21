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今年第25號颱風杜鵑目前正侵襲日本關東地區，伊豆群島24小時雨量突破660毫米，關東地區大範圍豪雨，古都鎌倉出現淹水災情。值得注意的是，在天候惡劣的情況下，位於千葉縣的東京迪士尼樂園仍照常營業，掀起議論。根據NHK報導，日本氣象廳針對伊豆群島的大島町發布「5級土石流特別警報」，當地仍持續下著極端豪雨。呼籲民眾採取保命行動，遠離山崖或溪流的房間，或是建築物的2樓以上空間。此外，關東地區南部以及靜岡縣等地亦出現大雨，目前已發布4級危險警報，民眾須嚴加提防土石流及低窪地區淹水。土石流災害風險專家、東京農工大學名譽教授石川芳治指出，大島町在本月7日至8日才剛因秋雨前線帶來的大雨而發布過5級土石流特別警報，並表示：「雖然距離上次大雨已過兩週，但當時的雨水預計尚未完全排出。在地基鬆動的情況下再加上這次的降雨，發生土石流或山崩的可能性非常高。」大島町在2013年也曾因颱風影響，24小時內降下超過800毫米的破紀錄大雨並引發土石流，造成高達39人死亡與失蹤。21日截至下午3點的24小時累積雨量已達643毫米。石川芳治指出：「隨著颱風接近並帶來更多降雨，極可能演變成接近2013年土石流災害的豪雨規模。接下來恐怕會進入真正危險的狀況。」杜鵑颱風帶來的降雨已讓多地出現淹水災情，神奈川鎌倉市因極端暴雨，造成鎌倉站前出現淹水，知名的小町通商店街水流成河，江之電則因颱風停駛。然而，這場暴雨之下，位於千葉縣的東京迪士尼樂園今日白天仍照常營業，仍有遊客冒著大雨在園區內使用遊樂設施，有民眾使用App發現，即使在颱風來襲的情況下，遊樂設施竟仍出現排隊等待時間，民眾遊玩興致不減。