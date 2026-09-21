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用盡資源宣傳卻未獲市民肯定？民進黨台中市議員林德宇今(21)日引述「天下雜誌」2026年最新民調指出，台中市治安滿意度已連續兩年全台墊底，而市長盧秀燕的施政滿意度扣除停職縣市長後也是全台最後。他指出，市府大幅懸掛盧秀燕個人照片宣傳活動，但推廣城市特色滿意度卻高居六都最低，顯示「無心市政、對抗中央」的做法已引起市民反感。林德宇引述調查數據表示，台中市治安滿意度在2025年為55.8%、2026年為59.78%，連續兩年於全台各縣市及六都中皆處於末座。相較其他縣市滿意度普遍達70%至80%，台中市連60%都不到，顯示市民難以安心，他要求警局提出具體改善對策。對此，警察局長吳敬田表示，警政署發布的民調中市民滿意度皆約有八成。對於天下雜誌連續兩年的調查結果，研判是過去市民對於「慶記之都」、「博弈」等事件所留下的刻板印象影響，警方同仁非常認真，後續會持續努力洗刷惡名。林德宇進一步質疑，盧秀燕的施政滿意度在全台縣市長中僅贏過一位因案停職17個月的市長，排名甚至落後於代理縣長。他諷刺表示，盧秀燕過去幾年標榜做「城市代言人」，透過購物節、鍋烤節等活動，大量在捷運專車與各式布旗懸掛個人大幅照片，但調查中「是否努力對內對外推廣城市特色」一項，盧秀燕僅拿下63.97%，高居六都最低。市民並沒有感受到市長在認真推廣台中特色，只記得她的照片到處出現，這是最大的諷刺。林德宇強調，該民調調查區間為6月30日至8月25日，當時正值盧市府頻頻「砲打中央」、操作政治議題之際，民調結果就是迴力鏢。他提及過去韓國瑜與侯友宜皆挾高滿意度參選總統，最終表現不如預期，藉此警告盧秀燕在剩餘任期應收心回歸市政。林德宇呼籲，此民調是警訊也是民心最大的反饋，提醒盧市長不要只看好的指標，當心思不在市政、一再與中央對抗，施政滿意度全台墊底的標籤，將深印在其八年任期之中。