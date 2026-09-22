小孟老師分析今（22）日十二星座運勢。
牡羊座：
工作：引領產品改進
感情：細節關心體貼
財運：進行市場分析
牡羊幸運色：玫瑰色
貴人：處女
小人：獅子
金牛座：
工作：提供指導支持
感情：學會忍讓包容
財運：創造價值提案
金牛幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：雙魚
雙子座：
工作：推動組織更新
感情：情緒愉快穩定
財運：分析市場行情
雙子幸運色：白色
貴人：雙魚
小人：魔羯
巨蟹座：
工作：拓展市場開發
感情：分享生活喜悅
財運：深入了解客戶
巨蟹幸運色：藍色
貴人：獅子
小人：天蠍
獅子座：
工作：保障業務運作
感情：一心一意浪漫
財運：建立良好供應
獅子幸運色：黃色
貴人：天秤
小人：牡羊
處女座：
工作：提高工作效率
感情：新戀情新機會
財運：善用資本工具
處女幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：雙子
天秤座：
工作：成功領導變革
感情：夫妻恩愛幸福
財運：適應全球經濟
天秤幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：處女
天蠍座：
工作：建立導師關係
感情：與異性互動多
財運：增加電子商務
天蠍幸運色：黑色
貴人：魔羯
小人：水瓶
射手座：
工作：掌握市場趨勢
感情：兩人一見如故
財運：建立財務預算
射手幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：射手
魔羯座：
工作：冷靜應對壓力
感情：兩人快樂交往
財運：發展競爭產品
魔羯幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：金牛
水瓶座：
工作：培養應對能力
感情：感情多彩多姿
財運：精簡營銷策略
水瓶幸運色：金色
貴人：射手
小人：天秤
雙魚座：
工作：把握最好商機
感情：好姻緣來靠近
財運：掌握市場趨勢
雙魚幸運色：橘色
貴人：雙子
小人：巨蟹
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：引領產品改進
感情：細節關心體貼
財運：進行市場分析
牡羊幸運色：玫瑰色
貴人：處女
小人：獅子
金牛座：
工作：提供指導支持
感情：學會忍讓包容
財運：創造價值提案
金牛幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：雙魚
雙子座：
工作：推動組織更新
感情：情緒愉快穩定
財運：分析市場行情
雙子幸運色：白色
貴人：雙魚
小人：魔羯
巨蟹座：
工作：拓展市場開發
感情：分享生活喜悅
財運：深入了解客戶
巨蟹幸運色：藍色
貴人：獅子
小人：天蠍
獅子座：
工作：保障業務運作
感情：一心一意浪漫
財運：建立良好供應
獅子幸運色：黃色
貴人：天秤
小人：牡羊
處女座：
工作：提高工作效率
感情：新戀情新機會
財運：善用資本工具
處女幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：雙子
天秤座：
工作：成功領導變革
感情：夫妻恩愛幸福
財運：適應全球經濟
天秤幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：處女
天蠍座：
工作：建立導師關係
感情：與異性互動多
財運：增加電子商務
天蠍幸運色：黑色
貴人：魔羯
小人：水瓶
射手座：
工作：掌握市場趨勢
感情：兩人一見如故
財運：建立財務預算
射手幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：射手
魔羯座：
工作：冷靜應對壓力
感情：兩人快樂交往
財運：發展競爭產品
魔羯幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：金牛
水瓶座：
工作：培養應對能力
感情：感情多彩多姿
財運：精簡營銷策略
水瓶幸運色：金色
貴人：射手
小人：天秤
雙魚座：
工作：把握最好商機
感情：好姻緣來靠近
財運：掌握市場趨勢
雙魚幸運色：橘色
貴人：雙子
小人：巨蟹
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。