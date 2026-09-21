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▲金屬中心於「2026台灣鈑金．雷射應用展」介紹「板金AI光學瑕疵檢測分類模組」，展示視覺檢測於板件品質管理的實際應用。（圖／金屬中心提供）

隨著全球製造業加速邁向數位化與智慧化，鈑金加工產業正迎來製程優化與智慧升級的重要契機。為協助產業掌握智慧製造發展趨勢，促進產業交流與技術應用，金屬工業研究發展中心在經濟部產業技術司支持下，舉辦「金彩智造，反轉未來：鈑金產業智慧升級研討會」，並結合「2026台灣鈑金．雷射應用展」，聚焦AI智慧製造、數位決策與智慧化製程等關鍵議題，串聯產學研及技術服務能量，共同探索鈑金產業智慧轉型的新方向。金屬中心透過科專「在地產業學研創新加值整合推動計畫」，鏈結學界研發能量與在地產業需求，協助企業善用政府資源，提升研發實力與產業競爭力。此次研討會邀集多位鈑金產業領袖與技術專家齊聚，從產業經營、製程改善、數位管理及智慧技術應用等面向，分享企業轉型的實務經驗與導入成果，協助業者掌握可落地、可複製的智慧升級策略。除研討會外，金屬中心亦於「2026台灣鈑金．雷射應用展」展示五大核心技術，涵蓋雷射加工、AI視覺檢測、數位化管理及製程品質監測等應用，包括「雷射切割路徑模擬」、「AI視覺導入被動元件瑕疵檢測技術」、「板件AOI瑕疵檢測分類模組」、「數位化報工系統模組」及「製程變異監測模組」。其中，「雷射切割路徑模擬」透過視覺應用掌握雷射切割路徑與製程規劃；「AI視覺導入被動元件瑕疵檢測技術」運用AI視覺自動辨識微小瑕疵，提升電子零件檢測效率與品質；「板件AOI瑕疵檢測分類模組」導入AI技術改善金屬板件檢測準確度；數位化報工與製程變異監測則強化生產資訊掌握及製程管理。多項技術串聯加工、檢測、生產管理與品質監控等製造環節，展現數位技術落地製造現場的具體應用。金屬中心副執行長林烈全表示，智慧製造不僅是導入單一設備或技術，更涉及製程、數據、管理與決策等面向的整合。金屬中心面對少量多樣、品質要求提升及製造現場缺工等產業挑戰，未來將持續整合產業需求與研發能量，推動AI、數位化及智慧製造技術於鈑金產業的應用與落地，協助業者提升製程效率與品質管理能力，強化產業整體競爭力，攜手鈑金產業邁向智慧製造與未來工廠。