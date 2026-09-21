當家巨砲金倒永也現身賽前集體練打，2次練習、合計10次打擊中扛出9轟，展現超級怪力，連隊友都驚呼，下場後也沒有任何休息，來到場邊T座繼續揮棒，數度針對左腳抬起後的平衡感練習，與教練也有諸多交流。

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金倒永台韓戰前現身 10次打擊扛出9轟

但完全不影響手感，2次練習，合計10次打擊中扛出9轟，還有一發差點飛出中外野牆外的特大號全壘打，連隊友都發出驚呼聲，展現亞洲巨星的超級怪力。

金倒永重視揮棒平衡性 還請教練推大腿

他一度維持抬腳姿勢，並請教練推他的大腿，自己則抵抗施力，結束後才揮棒的特殊訓練。

▲金倒永賽前練習展現超級怪力，下了場還與教練持續用T座練習。（圖／特派記者朱永強攝）

▲金倒永現身賽前練打，打出一發鈔遠全壘打，連韓國國家隊隊友都驚呼。（圖／特派記者朱永強攝）

▲金倒永鼻樑仍安裝保護器，並未對其打擊造成影響。（圖／特派記者朱永強攝）

▲賽前練習階段，金倒永與國家隊老隊友文保景閒聊。（圖／特派記者朱永強攝）

第20屆名古屋亞運登場，韓國隊豪組「準經典賽陣容」參賽，期望奪下5連霸獲得兵役豁免權，擔任主隊的韓國隊，於開賽前2.5小時先行抵達岡崎市綜合棒球場練球，韓國亞運本屆最大咖球星，莫過於22歲的金倒永，他今年仍在韓職狂敲40轟、102分打點，日前雖然因為鼻樑骨折短暫進入傷兵名單、仍隨隊參戰亞運。金倒永稍早練打仍有安裝保護器，與其他球員打擊籠打完後、大多待在旁邊休息喝水不同，金倒永完成例行訓練後，又走到一旁與打擊教練繼續針對打擊姿勢訓練，主要是調整前腳的平衡方式訓練，他2025年接受韓媒報導時，就曾提到在日常自主訓練或賽前準備時，「我習慣先從T座打擊開始，用來調整身體旋轉機制與擊球點，尋找最佳的擊球感。」除了金倒永之外，韓國本屆5位經典賽先發級強打，金周元、盧施煥也在練打結束後，回到T座與教練特訓，展現出球星特殊的自律性。