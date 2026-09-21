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▲「亞洲貓王」唐嘉鴻在資格賽大放異彩，分別在單槓（第4名）與吊環（第6名）雙雙晉級，單日收穫兩張單項決賽門票。（圖／中華奧會提供）

2026愛知・名古屋亞運競技體操男子資格賽今（21）日登場，中華隊靠李智凱、唐嘉鴻兩大王牌撐起單項決賽席次。尋求鞍馬3連霸的李智凱，原先僅獲14.033分，經申訴後難度分獲修正，總分提高至14.433分，以資格賽第3名晉級；唐嘉鴻則在單槓拿下14.166分排名第4，吊環13.866分排名第6，一口氣取得兩張決賽門票。中華男團最終以235.927分排名第5，仍保有在團體決賽向上挑戰的空間。身為2018年雅加達、2023年杭州亞運男子鞍馬金牌得主，李智凱本屆誓言挑戰史無前例的亞運鞍馬3連霸。然而今日在資格賽的招牌項目上，卻上演了極具戲劇性的驚險場面。李智凱整套動作落地後，大會原先打出的成績僅有14.033分，落入淘汰邊緣。中華隊教練團見狀隨即依照國際體操總會（FIG）規章，針對「D分（難度分，Difficulty Score）」的判定當場提出正式申訴。經大會裁判委員會審視重播鏡頭並重新核算動作難度後，確認認定有誤，正式將李智凱的難度分給予補正，總分提升至14.433分。這0.400分的關鍵修正，直接將李智凱的排名從邊緣拉升至資格賽第3位，順利保住前8張決賽門票中的核心順位，也讓他的3連霸衛冕之路驚險化險為夷。中華隊在鞍馬項目的競爭不僅止於李智凱一人。同場出戰的中華隊名將蕭佑然，在資格賽中發揮沉穩，無論是湯瑪士迴旋或是移位支撐皆展現極佳流暢度，最終繳出14.333分的高水準成績、排名資格賽第6，李智凱（第3名）與蕭佑然（第6名）順利卡死兩個席位，成功在男子鞍馬項目形成奪牌「雙保險」。在單項賽場同樣大放異彩的還有「亞洲貓王」唐嘉鴻。他在個人最拿手的男子單槓項目中，以14.166分名列資格賽第4，強勢殺入決賽；隨後他在重視上肢絕對力量的吊環項目中再接再厲，繳出13.866分、位居資格賽第6。在男子團體全能部分，中華男團在資格賽最終以235.927分的團隊總成績名列第5，順利取得團體決賽資格。中華隊在鞍馬、單槓等核心優勢項目皆能拿下高分，但在部分跳馬、地板與雙槓項目的落地重心控制上，仍出現微幅的踩線與晃動瑕疵。由於團體決賽採高強度的「5-3-3制」（報名5人、每項上場3人、採計3人成績，無容錯扣除分），任何一次嚴重失誤都會造成比分的劇烈波動。回顧2023年杭州亞運，中華男團曾打破歷史摘下珍貴的團體銅牌；本屆資格賽暫居第5的中華隊，與前方隊伍的積分差距並未完全拉開，只要在決賽日修正落地細節、杜絕重大失誤，全隊依然保有複製上屆榮光、向上衝擊頒獎台的實力。在本日結束的男子個人全能獎牌爭奪中，中國體操全能名將張博恆技高一籌強勢奪金；地主日本代表隊則展現深厚梯隊戰力，由岡慎之助與橋本大輝雙星聯手包辦全能銀牌與銅牌。