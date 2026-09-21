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鄭佚達是誰？來台念大學、實力狂掃全球天菜奪冠

▲鄭佚達出生於巴西、父母皆為巴西人，這次代表台灣站上國際舞台奪冠。（圖／Threads@danilobalsini）

主辦方稱「中華台北」！鄭佚達大喊「Taiwan」

遭酸民質疑「沒血統」！高EQ回應：台灣是我的家

▲面對網友質疑「沒有台灣血統憑什麼代表台灣」，鄭佚達直言台灣就是我的家。（圖／Threads@danilobalsini）

「這個冠軍不只是我的」！鄭佚達一句話暖哭全網

2026年「世界健身超級模特大賽」（Mister Fitness Supermodel World）19日在越南落幕，匯聚美、加、日、韓等全球20多個國家與地區的頂尖選手，經過一番激烈角逐後，代表台灣出戰的巴西裔型男「Danilo」鄭佚達脫穎而出，一舉斬獲男子組總冠軍！然而高光時刻除了熱烈掌聲，，高EQ回應令人動容。今年27歲的「Danilo」鄭佚達出生於巴西，父母皆是巴西人，儘管身上沒有台灣血統，但他在台灣生活、求學，目前就讀台灣師範大學企業管理學系，在台灣深耕自己的朋友圈、建立事業，甚至養了愛貓Kali。此次鄭佚達經過「台灣先生」團隊遴選，代表台灣遠赴越南參加2026年「世界健身超級模特大賽」，面對來自世界各地的頂尖模特兒，鄭佚達展現出驚人的體態與舞台魅力，一路過關斬將，最終霸氣拿下世界總冠軍。消息傳回台灣後，立刻在社群平台引發熱烈討論。在頒獎典禮上，當主辦方以「Chinese Taipei」（中華台北）稱呼時，，精彩畫面讓台灣民眾直呼「真的是台灣之光 」、「謝謝你如此深愛台灣」。然而，光榮時刻卻仍有酸民出征，鄭佚達遭質疑沒有台灣血統，被開砲狠嗆「憑什麼代表台灣出賽」。鄭佚達20日在Threads親自以長文回應，大方說明自己和父母都是巴西人，「我選擇台灣作為我的家，而且到現在，我依然每天都在選擇台灣。未來我也希望在台灣創業，用自己的聲音，讓更多人認識台灣、了解我為什麼這麼愛這個地方。 」他的計畫一直都是留在台灣，繼續在台灣建立人生。鄭佚達提到：「代表台灣不只是拿著一面旗子，而是把我生活、熱愛的地方帶到世界面前。 」鄭佚達最後也強調，不管網路上的聲音如何，都會繼續做好自己能做的事。「我代表台灣拿下了世界冠軍，現在我們把這個世界冠軍帶回家，謝謝台灣，也謝謝每一個相信我的人。這個冠軍不只是我的，是我們一起拿回來的。」一席溫暖而堅定的告白擄獲全場認同，許多人更留言力挺：「認同這塊土地就是台灣人」、「你比很多土生土長的人更愛台灣」。