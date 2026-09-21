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▲「LISANI！TAIPEI 2026」將在台北信義劇場 Legacy MAX 開唱， 本次集結10組豪華陣容。（圖／好玩娛樂提供）

日本指標性動漫音樂盛事「LISANI！TAIPEI 2026」宣佈再度登台，預定於2026年11月28日與29日，連續兩天在台北信義劇場 Legacy MAX 盛大開唱， 本次集結10組豪華陣容，門票預計於10月3日上午11點正式啟售，分為雙日套票、S區單日票、A區單日票。「LISANI！TAIPEI 2026」，首日「SATURDAY STAGE」將於11月28日傍晚5點開場、6點開演，登台名單包含人氣聲優歌手石原夏織、多次演唱熱門動漫主題曲的鈴木このみ、充滿舞台活力的樂團スピラ・スピカ、歌演雙棲的前島亜美，以及音樂風格獨特的 MYTH & ROID。次日「SUNDAY STAGE」於11月29日接力登場，同樣規劃於傍晚5點開場、6點開演， 演出名單邀集多位實力聲優與歌手，包含麻倉もも、小林愛香、伊達さゆり、陽高真白以及岬 なこ，5組藝人將憑藉多變且充滿感染力的歌聲魅力征服全場，展現日本動漫音樂的璀璨能量。票價與購票規劃方面，主辦單位特別推出「S 區限量雙日套票」，售價為新台幣6400元，讓想連續兩天完整朝聖的熱血樂迷免去分開搶票的煩惱， 若選擇單日入場，S區單日票售價為3500元，A 區單日票則為2600元。主辦單位表示，購買S區門票者可獲得活動專屬手環與紀念海報，A區門票者則可獲得專屬手環， 本次活動由好玩專賣店與開拓動漫主辦，Sony Music Solutions 企劃製作，門票10月3日上午11點正式開賣，喜歡動漫音樂的歌迷請務必把握搶票時機。