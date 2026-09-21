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台北市長蔣萬安日前南下替高雄市長參選人柯志恩站台，宣講時稱「高雄進步看得見」，對此高雄市長陳其邁今（21）日回應，蔣市長過去都在北部比較多，南部比較少來，南部各項發展，尤其在產業，可以說是進展的速度非常地快，加上演唱會經濟也跑得比台北更早，所以來高雄看看走走，覺得對彼此學習很好。對於蔣萬安稱「高雄進步看得見」，陳其邁說，大家都希望城市能有更多的交流，不只是競爭，而且有更多合作的機會，尤其台灣就是那麼小，不管是產業或各方市政推動，其實都有非常多合作的機會。陳其邁表示，像台中也好或台東，甚至是雲林、嘉義、台南，這些不管在防災的韌性，甚至是產業的發展等，都已有不同的合作，所以台北當然有台北的優勢，那高雄當然也有一些強項，那彼此切磋，覺得是非常好的事情。陳其邁提到，蔣市長過去都在北部比較多，南部比較少來，南部各項發展，尤其在產業，可以說是進展的速度非常地快，再加上演唱會經濟也跑得比台北更早，在演唱會完之後，很多不管是商圈、夜市與旅宿消費，也都大幅度成長，嘉惠了很多小商家。陳其邁說，台北也有非常好的場地，所以來高雄看看走走，覺得彼此學習很好，台北有很多各種不同的發展，當然城市的發展一定有時候也會有問題，這也是在所難免，當市長工作就是把困難克服，面對問題來解決問題，蔣市長來到高雄雖然時間非常短，應該也有看到高雄在這幾年不同面貌。