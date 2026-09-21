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合庫投信近日遭員工爆料，涉及職場性平、員工個資疑似外洩，以及公股投信「四合一」後續人員安置等爭議。不僅如此，媒體報導合庫投信投資長在辦公場所擺放成人影像相關物品、上班時間瀏覽成人網站，引發外界譁然。對此，合庫投信今（21日）下午發布3項聲明，強調針對近日媒體報導及員工爆料反映事項，公司高度重視，已依規啟動調查與查核程序，後續將秉持客觀、公正及勿枉勿縱原則處理。合庫投信今日表示，高度重視此事，已依規啟動調查與查核程序，將秉持客觀、公正及勿枉勿縱原則處理，全面深化內部控制，嚴格落實資安與公務紀律。若有涉及違法違規情事，將依規究責並採取必要改善措施。合庫投信發布說明三項重點：合庫投信重申，將以保障員工權益為優先考量，將持續以高度標準強化公司治理、維護職場紀律並落實內稽內控。