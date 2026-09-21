合庫投信近日遭員工爆料，涉及職場性平、員工個資疑似外洩，以及公股投信「四合一」後續人員安置等爭議。不僅如此，媒體報導合庫投信投資長在辦公場所擺放成人影像相關物品、上班時間瀏覽成人網站，引發外界譁然。對此，合庫投信今（21日）下午發布3項聲明，強調針對近日媒體報導及員工爆料反映事項，公司高度重視，已依規啟動調查與查核程序，後續將秉持客觀、公正及勿枉勿縱原則處理。
合庫投信已啟動調查 強調「勿枉勿縱」依法處理
合庫投信今日表示，高度重視此事，已依規啟動調查與查核程序，將秉持客觀、公正及勿枉勿縱原則處理，全面深化內部控制，嚴格落實資安與公務紀律。若有涉及違法違規情事，將依規究責並採取必要改善措施。
合庫投信發布說明三項重點：
一，關於報導涉及職場性騷擾部分，合庫投信除深入調查外，並設有完善的申訴管道並定期宣導，一切依規辦理，致力維護職場性平與同仁安全。
二，於所述涉及員工個資外洩問題，合庫投信已進行深入調查，個資資料目前完全依照規範進行管控，本公司對職場紀律及內部控制向來嚴格要求，訂有相關規範遵循。
三，對於公股投信四合一員工安置議題，先前已多次與員工溝通，並讓所有員工知悉相關安置及保障員工權益之計畫。
合庫投信重申，將以保障員工權益為優先考量，將持續以高度標準強化公司治理、維護職場紀律並落實內稽內控。
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合庫投信今日表示，高度重視此事，已依規啟動調查與查核程序，將秉持客觀、公正及勿枉勿縱原則處理，全面深化內部控制，嚴格落實資安與公務紀律。若有涉及違法違規情事，將依規究責並採取必要改善措施。
合庫投信發布說明三項重點：
一，關於報導涉及職場性騷擾部分，合庫投信除深入調查外，並設有完善的申訴管道並定期宣導，一切依規辦理，致力維護職場性平與同仁安全。
二，於所述涉及員工個資外洩問題，合庫投信已進行深入調查，個資資料目前完全依照規範進行管控，本公司對職場紀律及內部控制向來嚴格要求，訂有相關規範遵循。
三，對於公股投信四合一員工安置議題，先前已多次與員工溝通，並讓所有員工知悉相關安置及保障員工權益之計畫。
合庫投信重申，將以保障員工權益為優先考量，將持續以高度標準強化公司治理、維護職場紀律並落實內稽內控。