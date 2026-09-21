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▲風俗女郎逆襲！陪酒陪出慶應法學院（圖／截自ig@yasasi_manasama X）

日本《FLASH》週刊近日報導一名話題人物，現年27歲的「保利澄香」，她過去曾是風俗店女郎，卻憑著陪酒賺來的收入，一路考進全日本數一數二的慶應大學法學院，甚至還有法界恩客親自幫她「補習」，助她一舉通過行政書士（類似台灣的代書）國考。如今的保利澄香，已成功轉職為執業行政書士，而她本人更歷經3段婚姻，人生際遇堪稱相當傳奇。保利澄香出生於秋田縣一個醫生世家，父母皆是醫生，然而她坦言，自己的父母情緒管理都有很大問題，父親經常暴怒，母親也不擅與人溝通，讓她從小就對家人相當反感。上了高中後，她決定輟學工作，一開始先從事模特兒工作，後來透過社群平台得知風俗業正在招募，比較之下覺得自己相當適合「泡泡浴女郎」這份工作。有趣的是，她當時如實告知父母自己要「下海」，母親僅冷漠回應「隨便你」，父親更嘲笑她一定賺不了錢，家人反應相當冷淡。保利澄香踏入風俗業後適應力極強，20歲時轉戰東京吉原高級店，一路做到店內頭牌，月收入一度高達300萬日圓（約新台幣62萬元）。不過她始終沒有放棄學業，雖然高中輟學，仍先考取同等學力資格，之後成功考進慶應義塾大學法學部，展現驚人毅力。保利透露，就讀大學期間剛好遇上新冠疫情，所有課程改成遠距教學，這也讓她得以低調上課，上課視訊全程不露臉、也從未對同學炫耀身分，因此校內師生始終不知道她私下其實是酒店妹。然而到了晚上上班時，保利卻不避諱向客人透露「我是慶應大學法學部學生」，甚至每天在店內宣傳日記中狂寫「今日所學法律」內容，意外吸引不少法界人士上門光顧。保利表示，確實有律師客人前來店裡放鬆，聊著聊著竟從閒聊變成上課模式，原本只買1小時坐檯，最後加碼延長到3小時，等於整套法律課程上完才心滿意足離開。更誇張的是，她後來準備行政書士國考時，甚至有恩客直接買斷12小時，只為了讓她「好好念書準備考試」，不必陪酒工作。最終，保利澄香僅考一次就順利通過行政書士國考，她笑說：「你看，有這麼多『法界老師』幫我補習，真的很感謝他們！」除了學業與職涯的傳奇經歷，保利澄香的感情世界同樣精彩。她20歲時透過交友軟體，認識一名大她15歲的外企高管步入首段婚姻，兩人結縭5年後告吹。第2段婚姻對象同樣來自交友軟體，是一名41歲的「甜心爸爸」外企高管，不過這段婚姻僅維持短短3個月便宣告失敗。至於第3段婚姻，對象則是一名41歲醫師，不過保利透露，目前正與對方協議離婚，感情路走得相當坎坷。如今的保利澄香早已告別酒店生涯，成功取得國考資格後，自行創業開設事務所，正式成為執業行政書士。她最大的心願，就是希望自己的公司能協助「夜生活女孩」順利轉職再就業，目前公司旗下10名員工中，高達9成都曾是女公關出身。她也期許自己未來能持續挑戰新領域，並憑藉過往這段特殊經歷，幫助更多需要法律援助的人，走出屬於自己的第二人生。