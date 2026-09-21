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教練團只能針對裁判是否漏算高難度動作、動作連接加分（CV）或結構要求分等「難度D分」提出申訴。至於裁判針對動呼吸、姿勢不直、落地不穩等主觀技術扣分的「執行E分」，屬於裁判審美判斷，一律不可上訴。

教練必須在該名選手分數公佈後、下一位選手完成動作前立即提出口頭申訴；若是該項目最後一位出場者，則必須在1分鐘內提出

2026年名古屋亞運競技體操男子資格賽今（21）日登場，尋求亞運鞍馬3連霸的李智凱在招牌鞍馬項目完成落地後，大會原先只打出14.033的分數，闖進決賽岌岌可危。所幸中華隊教練團反應很快，當場向大會提出正式申訴，經裁判委員會重看畫面審視後，確認動作難度核算有誤，總分順利加到14.433分、以資格賽第3名晉級決賽。究竟體操比賽的評分機制如何運作？又是什麼情況下才能提出上訴？本文帶您一次弄懂。根據國際體操總會（FIG）技術規程，體操評分主要由「難度分（D分）」與「執行分（E分）」組成。賽場上的申訴制度有嚴格的限制與代價，除了內容限制，申訴更是一場分秒必爭的時間戰。，並於隨後短時間內補交書面申請與約300美元的申訴費。若申訴成功改分將全額退還，失敗則費用被沒收，用以防止各隊濫用申訴的機制。本次李智凱正是因為教練團對現場裁判給予的D分有疑慮，及時依照規程申訴，經裁判委員會審視重播鏡頭並核算後，確認認定有誤並補回難度分，成功化險為夷。體操場上的申訴，在歷史上多次改變運動員的命運。最著名的莫過於2004年雅典奧運，韓國名將梁泰榮在雙槓項目的起評難度分被裁判錯誤少給0.1分，導致他最終僅獲銅牌、由美國奪金。雖然賽後國際體操總會公開承認裁判算錯分數並停職處理，但因韓國隊未在場上規定的黃金時間內提出申訴，最終無法更改結果，成為體操史上的巨大悲劇，但也因此促使國際體操總會後續制定更嚴謹的申訴管道與規範。在2024年巴黎奧運女子地板決賽中，則上演了因「申訴秒數」引發的跨國官司。美國隊教練現場為選手奇利斯 （Jordan Chiles）提出難度分申訴成功，讓她從第5名逆轉奪下銅牌，原先暫居第3的羅馬尼亞選手當場痛哭。事後羅馬尼亞告上國際運動仲裁法庭（CAS），提出大會官方計時證明美國隊口頭申訴超過了1分鐘限制、遲到了4秒鐘，CAS因此判決申訴無效、強行追回奇麗絲的銅牌重發給巴波蘇。全案隨後甚至因發現全新影片證據，跨界上訴至瑞士聯邦最高法院撤銷原判並重新審理。