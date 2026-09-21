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▲輟學狂賣寶可夢卡牌！26歲男靠直播翻身 年營收上看3.47億台幣（圖／截自aol）

美國邁阿密一名年僅26歲的年輕人，靠著販售寶可夢（Pokémon）卡牌，不僅打造出年營收破千萬美元的商業帝國，更成功說服全家人一起加入創業行列，人生逆轉勝的故事相當勵志。根據美國市場分析公司統計，2025年全球集換式卡牌（TCG）市場規模已達78億美元，預計到2031年將進一步攀升至128.6億美元，成長力道相當驚人。其中寶可夢卡牌價值近年更是屢創新高，早已從單純的童年遊戲收藏，搖身一變成為全球矚目的另類投資資產，吸引大批玩家與投資人相繼投入這個領域。綜合《商業內幕》報導，26歲的Andres Fernandez正是這波熱潮中的代表人物，他在大學期間不惜輟學，全職投入寶可夢卡牌買賣事業，如今回頭來看，這個決定顯然相當正確——光是去年一年，他販售寶可夢卡牌的營業額，就已經達到780萬美元（約新台幣2.46億元），成績相當亮眼。Andres是MintlyCollects創辦人，這是一間專門在直播交易平台Whatnot上銷售寶可夢卡牌的公司，旗下兩個帳號在平台上合計擁有約50萬名追蹤者，人氣相當高。回顧創業初衷，Andres坦言，當初申請大學時，其實根本不清楚自己想做什麼，甚至連去讀大學，都是因為母親逼迫才去，最終他只讀了一學期便毅然輟學，投身寶可夢卡牌買賣。他透露，自己從10歲起就開始玩寶可夢電子遊戲，但當時其實並非收藏家，直到有次為了幫表弟慶生買禮物，人生才出現轉折。當時他到百貨公司購入一些卡牌，準備在表弟生日會上一起拆卡，沒想到表弟竟從一包僅5美元的卡包中，幸運抽中一張價值高達100美元的稀有卡，這個意外驚喜也徹底點燃他對卡牌收藏的熱情，開始大量收藏、拆卡包，甚至因為花太多錢在寶可夢卡牌上，索性順勢開始經營相關內容創作。隨著經營的帳號逐漸累積3萬名粉絲，Andres開始嘗試在Instagram直播賣卡，沒想到後來竟吸引Whatnot平台主動聯繫合作。他透露，自己是在2020年底、年僅20歲時加入Whatnot，當時平台的寶可夢相關業務才剛起步，他很可能是平台上最早投入的五名寶可夢直播主之一，可說是搭上這波風潮的先行者。Andres坦言，創業最初兩三年，幾乎所有工作都得靠自己一手包辦，每週直播高達六天，從打包訂單到出貨，週一到週六不斷重複相同流程，相當辛苦。直到他一口氣砸下15萬美元（約新台幣473萬元），投資第一批真正大規模的未拆封商品後，才意識到自己不可能再獨自扛起所有工作，於是開始向親朋好友求助，並依照利潤發放佣金作為報酬。如今，不只弟弟、女友，就連他最要好的朋友，全都成了公司員工，儼然打造出一支「家族創業軍團」。公司目前擁有10名直播主，能同時經營兩個帳號直播，其中一個帳號每天直播時數更超過20小時，另一帳號也維持15小時，經營規模相當可觀。Andres透露，公司2024年營業額為370萬美元（約新台幣1.17億元），去年進一步成長至780萬美元；今年營業額更預計將突破1100萬美元（約新台幣3.47億元），呈現逐年翻倍成長的驚人態勢。談到人生態度，Andres直言：「人們可能不喜歡聽到這一點，但十之八九，感到安逸並不等於成功。」他坦言，多數人總認為「只要去上大學，一切就會順利」，但他自己並不認同這種想法，反而認為應該積極參加實習、投入工作，累積真正的實戰經驗才是關鍵，他也坦言，自己曾犧牲好幾年時間，完全沒有支付自己薪水，才一路走到今天的成績。Andres進一步指出，那種「隨波逐流、一切便會順利」的思維，或許在1970至90年代還行得通，但現今時代已截然不同，年輕人更需要找到屬於自己的方向與興趣所在，一旦發現此路不通，就該勇於轉換跑道。他也引用知名創業家Gary Vaynerchuk的名言：「你可以去車庫拍賣找一件物品，把它整理得更好，然後轉售獲利，或是到沃爾瑪找一份工作，再用那筆收入創辦一間本地企業。」以此總結自己的人生態度：「即使今天我的事業突然失敗了，我也知道自己會再想辦法找到其他出路。」