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中國女星白鹿根本神仙老闆！她近日被底下員工曝光送團隊「一人一台」全新iPhone 18 Pro Max，甚至是一隻要價7萬台幣的1TB版本，一共送出了14隻全新未拆封新手機，總價超過100萬，讓員工開心喊：「姐我要跟你一輩子！」白鹿送了員工一人一台全新iPhone 18 Pro Max，不僅是新顏色冰川藍，還有1TB頂規版本，而這可不是只有公司高層拿到，就連替身、司機、保鑣、攝影師等工作人員通通有份。根據了解，白鹿一共送出了14台新手機，根據台灣官網售價得知，一台就要價71900元，禮物總金額超過一百萬台幣，雖然對白鹿這種等級的藝人來說，這只是一筆小錢，不過願意回饋給工作人員可是非常難得的事。其中擔任白鹿文戲替身多年的胡伊林，她更是激動發文：「幸福住了，我將是鹿姐的死侍。」接著公開白鹿平時就對大家特別好，不只是吃好喝好，每年過年也都會準備紅包、禮物，過去就曾送過羽絨衣、防曬乳、耳機、手持電風扇等實用禮物，本次更是直接送上新手機，讓許多網友紛紛問道：「請問白鹿還徵人嗎？」、「姐姐還缺保鑣嗎？」