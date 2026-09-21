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舒力基颱風將生成！強度上看強颱

▲未來一周全台大多為多雲到晴的穩定天氣，但中秋連假後期東方海域可能會有颱風接近。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

明起天氣穩定！周四前日夜溫差大

▲未來一周日夜溫差稍大，不過整體氣溫都算舒適，中秋連假前期適合出遊。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中秋連假天氣要特別留意了！中央氣象署預報員黃恩鴻表示，菲律賓東方熱帶擾動周三至周五（9月23日至9月25日）可能增強為「舒力基颱風」，因發展條件良好，生成後至少達中颱強度，不排除挑戰強颱，路徑在下周初可能接近台灣東方至巴士海峽，不排除發布颱風警報，甚至颱風登陸台灣。黃恩鴻指出，菲律賓東方的熱帶擾動，在周三至周五會明顯增強，並接續增強為「熱帶性低氣壓」、「舒力基颱風」，由於發展條件不錯，預期舒力基生成後，至少是中颱以上，且強度不排除提升到強颱等級。颱風路徑方面，舒力基生成後，大方向朝西北西移動，預估下周一會來到台灣東方至巴士海峽一帶，屆時需視太平洋高壓強度，路徑可能「北轉」或「持續往西」，不確定性還很大，初步判斷有發布颱風警報，甚至登陸台灣的可能，風雨影響最大的時段落在下周初期，氣象署將持續關注。明（22）日各地多雲到晴，吹東北風，迎風面的基隆北海岸、宜蘭有零星短暫陣雨，清晨南部、中部山區有零星下雨機率，午後南部山區則有局部短暫陣雨，且有局部較大雨勢，嘉義以南、中部、東半部山區也有零星短暫陣雨。周三至周六，台灣風場轉為偏東風，各地多雲到晴，僅迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部山區有局部短暫陣雨，南部平地及中部以北山區有零星短暫陣雨，整體都是偏乾的環境。氣溫部分，周四前都是早晚稍涼、白天較熱的情況，西半部早晚低溫22度上下，白天高溫來到28至30度，日夜溫差大，周五起清晨低溫會略回升，日夜溫差縮小。