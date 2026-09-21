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▲義大集團邀請授課短影音拍攝製作。（圖／翻攝畫面）

▲金冠賢認為，技術只是工具，故事與真情才是影像最核心的價值。（圖／翻攝畫面）

坐落於高雄的開波行銷，走過18年發展歷程，從早期接拍幾分鐘的小型影像案件起步，如今已成為企業形象、IPO上市櫃影片、政府政策宣導、大型活動紀錄及品牌行銷的影像團隊。創意總監金冠賢表示，科技不斷改變影像的製作方式，但真正能夠讓觀眾產生共鳴的，從來不只是華麗的技術，而是鏡頭前人物與故事所流露的「真誠」。「科技進步，人手一機，影像瞬間就呈現在眼前。」金冠賢指出，從電視新聞到社群平台，影像早已深刻影響人們的生活、資訊接收，甚至思考與判斷。各種議題，都可能透過一支手機被記錄、傳播，在這個影像無所不在的時代，如何讓一支影片真正被看見、被記住，反而成為影像工作者更重要的課題。金冠賢認為，技術只是工具，故事與真情才是影像最核心的價值。隨著無人機、4K影像及各項數位拍攝技術快速進步，鳥瞰視角讓影像表現更加豐富，製作手法也更加多元，但即使掌握再先進的設備，如果鏡頭前的人物缺乏真實情感，仍很難真正打動觀眾。「面對一個真誠的人，站在鏡頭後的我，當下也會感動不已！」金冠賢說，多年影像紀錄工作讓他深刻體會，拍攝對象不一定要能言善道，只要真情自然流露，就可能觸動觀眾，形成比華麗畫面更強烈的共鳴，而這也是紀錄影像最動人的地方。金冠賢創業初期沒有固定客源，也不知道客戶在哪裡，金冠賢形容當時就像「無頭蒼蠅」一般，到處趕、到處拍，從幾分鐘的小型案件慢慢累積經驗，只希望能夠靠自己的專業養活自己。回頭看這段歷程，他反而認為早年的磨練成為今天最重要的養分。年輕時曾在公關公司工作，從活動企劃、撰寫企劃案，到現場執行及活動紀錄，都曾親身參與。也因此讓他後來面對不同產業、不同客戶時，能夠更理解企業真正需要的是什麼。「有些企業或單位，甚至連自己的特色是什麼都還沒釐清，只知道想要拍廣告。」金冠賢指出，影像團隊不能只是拿著攝影機到現場拍攝，真正重要的是深入了解客戶，協助找出品牌特色與溝通亮點，再透過影像把核心價值說清楚。也因此，「好溝通、高默契、專業執行」成為開波行銷18年來持續累積的核心優勢。金冠賢表示，公司最大的特色之一，就是願意與客戶充分討論、反覆溝通，甚至提供客戶不限次數的修改機會，希望透過雙向討論，讓客戶更清楚影像能夠呈現什麼，也讓團隊跳脫單純攝影者的角色，從客戶角度重新檢視作品。這樣的工作模式，也讓開波行銷的服務範圍從一般企業影片逐步延伸至企業品牌、IPO上市櫃形象影片、大型活動紀錄、電視廣告、高階房地產影片，以及政府政策宣導等多元領域。從地方形象短片、政策宣導廣告，到各類大型活動紀錄，開波行銷累積18年的現場經驗，也讓團隊能夠快速因應不同拍攝環境。尤其大型活動往往具有不可重來的特性，從現場調度、畫面掌握到臨場應變，都考驗攝影團隊的專業與經驗。金冠賢表示，影像產業一直在變，從傳統攝影器材到數位影像、無人機空拍，再到今日各種AI與數位工具加入製作流程，技術持續推陳出新，開波也持續追求新技術，希望讓影像具有更多可能性。金冠賢表示，展望未來，開波行銷將持續以高雄為基地，結合影像製作經驗、新世代數位行銷思維與新科技，持續服務企業、政府機關及各類品牌。從企業IPO、品牌形象到政策宣導與大型活動，開波希望不只是「把影片拍出來」，更能協助客戶找到真正值得被看見的故事。「真正動人的影片，不在於技術，而是在於被拍攝者是否真誠。」這句話，也成為開波行銷走過18年後，仍持續相信並實踐的影像初心。