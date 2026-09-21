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鈕則勳點出關鍵：大場造勢、長期經營民調之機構數據

大咖跨黨站台也是重要依據！鈕則勳：破圈後倒吃甘蔗

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前破圈登上「綜藝教父」王偉忠節目專訪，創下277萬觀看次數的好成績；後續前往各大夜市、商圈掃街拜票，沿途人潮擠滿街道，被形容像極了韓國瑜當年的「韓流」旋風。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳分析3個檢視鐵則直言，若沒滿足任一條件，那麼「洋流」傳說或許便只是鞏固軍心、虛張聲勢的戰術操作罷了。鈕則勳表示，以大場造勢活動來說，2018年韓國瑜選高雄市長的「韓流」，便是「三山」造勢活動湧入了高達3、5萬、甚至更多的支持者，不僅讓外界跌破眼鏡，也對當時競爭者陳其邁形成極大壓力。沈伯洋陣營要證明真有洋流，就應打鐵趁熱，近期快快舉辦一場超過萬人參與的大型造勢活動，若人數破表，即刻便能證明洋流已現。鈕則勳續指，謹守標準作業流程所公布的民調數據中，不只顯示沈伯洋與蔣萬安的支持度已顯著拉近外，並從交叉分析中也能看出中間選民或藍軍支持者挺沈的比例已有增加；而這幾家具公信力的媒體或機構，在同一時期所做出的民調結果多有以上共同趨勢，或是日後這趨勢更明顯的話，就不只是證明真的有洋流，更能證明洋流已日漸強勁。「至於具知名度的跨黨派大咖加持，也是客觀判斷指標。」鈕則勳直言，就如藍軍台中市長候選人江啟臣日前獲得民進黨元老林豐喜力挺，這便是明顯的「破圈效應」，已無庸解釋，所有人都看得懂。若是沈伯洋也能找位顯著性的前藍營大老為自己站台，不僅能主導媒體議題設定外，破圈後的選情或更有機會倒吃甘蔗。鈕則勳認為，以上3個檢視鐵則，只要成就2個，洋流便是能以昭公信的客觀事實，蔣陣營更得上緊發條、嚴肅以對，甚至調整現今較低調佛系的戰法，藍軍或黨中央也不能只以酸言酸語來因應；若是只成就1個，綠營勢必用洪荒之力拉抬沈，期待滿足以上客觀條件；但如果以上1個條件都沒滿足的話，洋流傳說或許便只是鞏固軍心、虛張聲勢的戰術操作罷了。