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日本山梨縣富士山總是吸引大批外國觀光客前往朝聖，許多外國遊客在當地租車，近年來事故大量增加。日本媒體近期跟拍一群來自台灣的自駕旅客，意外將台灣道路駕駛的三寶行徑全都錄。根據朝日電視台報導，雖然富士山已於10日封山，但為了欣賞富士山美景與豐富的自然風光，上週仍有許多外國遊客湧入。每逢天氣晴朗的日子，吸引來的人潮更是洶湧。然而，富士山周邊目前面臨的嚴峻問題，正是外籍觀光客租車事故「急劇增加」。出租車店家業者表示，外國遊客開的租賃車互相碰撞的狀況還蠻多的。有些人甚至撞到旁邊車輛的後照鏡，一句話也沒說就直接開走。當地民眾也被外國觀光客租車自駕造成的交通亂象波及，河口湖町一戶住宅去年曾4度被撞，其中包括外國人駕駛的租賃車。周邊住宅的圍牆，隨處可見局部翻新過的痕跡。這些都是遭車輛撞擊後修復的牆面。山梨縣警方公開去年外籍觀光客租車事故發生地圖，畫面上密密麻麻地標記著城鎮各處道路發生的意外。山梨縣警方統計，外國觀光客駕駛租賃汽車發生的事故，3年前為461件，去年已激增至1047件，短短兩年內暴增2倍以上。今年截至5月就已超過600件，意外發生的頻率正以超越去年的速度持續攀升。日媒實地跟拍一群來自台灣的自駕遊客，台灣遊客告訴日媒，由於搭公車比較耗時，選擇租車的原因是因為開車去哪裡都比較方便，駕駛該車的台灣女子表示，自己在日本已有多次租車經驗，對駕駛相當有自信。獲得許可後，日媒在車內安裝了攝影機，並開車跟隨在台灣駕駛車後採訪，進而發現了外籍觀光客租車事故接連發生的主因。只見車內攝影記錄到台灣觀光客彼此互相提醒，「變黃燈了不要過」、「遇到路口一定要先停下來（一時停止）。」雖然車內乘客彼此提醒要遵守交通規則，但從後方觀察她們的駕駛狀況，車輛行駛時卻極度偏向左側。而在變換車道時，車身極度貼近中央線行駛，甚至直接越線。日媒跟拍到一半途中，台灣民眾駕駛的車輛更是在斑馬線上突然煞停，一度嚇壞日本媒體，隨後才左轉，過程中出現許多極易引發交通事故的危險場面。只見剛剛對自己駕駛技術信心爆棚的台灣人在下車後才反應，「好像會不小心偏向左邊耶，感覺應該再往右靠一點」、「常常會抓不準左邊跟右邊的距離」、「真的很難，畢竟方向是相反的。」