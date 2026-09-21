台灣捷運車廂的獨特設計，意外成為外國遊客讚賞且想要效仿的亮點！一名日本旅客近期來台搭乘桃園機場捷運時，拍下車廂內特有的「四叉式」中央立柱，並在X平台上發文大讚：「不愧是台灣！」貼文吸引超過2千萬人次瀏覽，許多日本網友也認為應該引進這項設計，卻也讓大批台灣通勤族苦笑：「未來只會越來越少了！」
完美避開痴漢嫌疑！日通勤族見捷運四叉立柱超驚豔
社群平台X名為「TKC プロダクションズ」的日本網友，是自行車用品輸入代理店工作者，今年9月中旬來台洽公，並在9月17日搭乘桃園捷運時，拍下2張車廂內的多柱式立柱扶手，其中一張的畫面更是放大拍攝扶手的金屬交叉熔接處。原PO分享這2張照片並在貼文中大讚︰「不愧是台灣」，誇讚設計精良之餘，也對把手接合處的焊接工藝極為精湛感到驚喜。
照片中，其實是一根桃園機場捷運線車廂內的中央立柱，中間分叉為 4 支獨立把手，原PO還放大的細節照更展現了完美的銲接痕跡。這篇貼文意外引發巨大迴響，迅速累積超過 2000 萬人次觀看，連原 PO 本人也對這驚人曝光量感到不可思議。
留言區中許多日本人也紛紛留言讚嘆，除了焊接工藝精美之外，這種多向抓握的設計能容納更多旅客同時使用，大幅避免了尖峰擁擠時，因手部靠得太近而被誤會成「電車痴漢」的尷尬處境，讓不少日本人直呼希望國內也能引進類似的貼心設計。
中央立柱越來越少了！動線流暢成考量
這份來自跨國的讚美傳回台灣後，知名臉書粉專「魚漿夫婦」轉貼該則貼文後，引來大批台灣網友留言感嘆。不少人表示，這種使用多年的中央立柱設計確實非常方便，即使遇到喜歡將整個身體靠在柱子上的「霸柱族」，其他人依然有其他空間可以抓握。
不過，回頭看台灣現況，為了讓推嬰兒車、輪椅或是攜帶大型行李的旅客擁有更順暢的動線，台灣許多捷運系統近年來陸續將部分車廂內的中央立柱撤除，此舉雖然大幅提升了車廂上下車的流暢度，卻也讓不少身材嬌小的民眾大吐苦水，直言在人潮爆滿很難抓到車廂內的拉環，反而更容易摔倒。
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社群平台X名為「TKC プロダクションズ」的日本網友，是自行車用品輸入代理店工作者，今年9月中旬來台洽公，並在9月17日搭乘桃園捷運時，拍下2張車廂內的多柱式立柱扶手，其中一張的畫面更是放大拍攝扶手的金屬交叉熔接處。原PO分享這2張照片並在貼文中大讚︰「不愧是台灣」，誇讚設計精良之餘，也對把手接合處的焊接工藝極為精湛感到驚喜。
照片中，其實是一根桃園機場捷運線車廂內的中央立柱，中間分叉為 4 支獨立把手，原PO還放大的細節照更展現了完美的銲接痕跡。這篇貼文意外引發巨大迴響，迅速累積超過 2000 萬人次觀看，連原 PO 本人也對這驚人曝光量感到不可思議。
留言區中許多日本人也紛紛留言讚嘆，除了焊接工藝精美之外，這種多向抓握的設計能容納更多旅客同時使用，大幅避免了尖峰擁擠時，因手部靠得太近而被誤會成「電車痴漢」的尷尬處境，讓不少日本人直呼希望國內也能引進類似的貼心設計。
這份來自跨國的讚美傳回台灣後，知名臉書粉專「魚漿夫婦」轉貼該則貼文後，引來大批台灣網友留言感嘆。不少人表示，這種使用多年的中央立柱設計確實非常方便，即使遇到喜歡將整個身體靠在柱子上的「霸柱族」，其他人依然有其他空間可以抓握。
不過，回頭看台灣現況，為了讓推嬰兒車、輪椅或是攜帶大型行李的旅客擁有更順暢的動線，台灣許多捷運系統近年來陸續將部分車廂內的中央立柱撤除，此舉雖然大幅提升了車廂上下車的流暢度，卻也讓不少身材嬌小的民眾大吐苦水，直言在人潮爆滿很難抓到車廂內的拉環，反而更容易摔倒。