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新竹市長參選人莊競程及民進黨發言人吳崢今（21）日召開記者會，質疑高虹安市府上任近4年，棒球場歷經長期延宕，基層體育資源與行政人力卻被大量投入個人宣傳與大型活動，反觀耗資1.18億整修的自由車場全面崩壞。對此新竹市府澄清，新竹市立棒球場開幕賽活動經費絕無影響生生喝鮮乳及基層體育培訓資源，自由車場無法使用也是錯假謠言。新竹市教育處說明，新竹市立棒球場開幕賽相關活動經費原評估的預算科目，該經費編列本就包含運動推廣與活動，棒球場重啟開幕期間辦理的交流賽、運動推廣及相關體育活動，均屬運動推廣及活動辦理範疇，相關支出依財源科目及實際業務需求辦理，並未逾越原編列用途，「更非將原已核定用於基層選手訓練的經費挪作其他用途」。惟市府考量易使外界誤解，將以地方教育發展基金累積賸餘支應，相關經費運用均依法依規辦理，「絕無影響基層選手培訓及訓練站既定工作」，「更不影響生生喝鮮乳、基層體育培訓資源」，呼籲有心人士停止政治操作。此外，市府再次澄清有心人士持續散播自由車場無法使用的錯假謠言，自由車場改善工程完工後均依相關規定辦理驗收，驗收結果顯示場地狀況符合契約規範及驗收標準。但自由車場本身已使用多年，受降雨、熱脹冷縮及長期使用等因素影響，局部區域出現裂縫及表面損耗情形，市府持續要求施工廠商依契約規定辦理修補作業，並責成廠商於保固期間內持續加強巡檢及修繕，確保場地品質與使用安全，市府也將督促廠商善盡保固責任。教育處表示，自由車場改善工程完工後，除了已經於該場地辦理選拔賽外，亦不時有自由車選手於該地練習，顯見有心人士「所謂自由車場無法使用的說法，係錯假謠言」。市府呼籲停止散播錯假謠言，也相信謠言止於智者。市府強調，隨著新竹市體育場館及運動環境逐步完善，市府將持續從整體體育發展角度妥善配置資源，在兼顧基層選手培訓、競技運動發展及全民運動推廣的前提下，讓運動場館不只是硬體建設，更成為市民參與運動、選手交流及推動城市體育發展的重要場所。