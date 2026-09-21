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名古屋亞運賽事持續進行中，中華女籃今（21）日在C組小組賽第2戰面對實力有段差距的馬來西亞隊，第3節一度將領先擴大至40分。終場中華隊在5人得分上雙、全隊12人全員皆有得分紀錄的凌厲攻勢下，以98：59大勝馬來西亞，喜提預賽2連勝並提前鎖定8強門票。此外，3對3女籃賽場也傳出捷報，小組賽首戰就以12：8擊敗地主日本隊。上屆杭州亞運中華女籃以第7名作收，本屆預賽首戰中華女籃先以76：67擊退蒙古開出紅盤。今日面對馬來西亞，開賽中華隊迅速打出9：0的猛烈開局，隨後靠著林育庭與彭曉彤切入撕裂對手防線，一度取得雙位數領先。次節中華隊展開流暢攻防，外線有彭詩晴、陳晏宇及韓雅恩火力全開，禁區則有蕭豫玟強勢坐鎮，打出一波28：7的攻勢，半場打完就建立起50：24的巨大領先，且半場便有多達10人有得分紀錄。雙方易籃再戰後中華隊火力絲毫不減，林蝶發揮精彩擋拆配合打進禁區，林文佑也在外線施放冷箭，再掀一波22：8攻勢，將比分拉開至72：32。帶著35分大幅領先進入末節的中華隊，最終以39分大勝收下小組賽第2勝，順利殺進8強。此役中華隊團隊命中率高達51%，三分球更是23投10中。個人數據方面，韓雅恩繳出全隊最高14分、7籃板，陳晏宇也有12分、6助攻，蕭豫玟則貢獻10分、14籃板的雙十發揮。本屆亞運女籃賽事共分為3組，分組前兩名可直接晉級8強。同在C組的強敵韓國隊同樣展現猛烈火力，首戰以106：40痛宰馬來西亞、次戰再以88：61大勝蒙古，兩場狂勝93分同樣提前鎖定八強。本屆亞運韓國陣中擁有李昭熙、許藝恩及朴智賢等上屆亞洲盃第4名的核心主力，後場攻擊力極為強悍。明日下午3點台韓大戰登場，中華女籃將全力以赴，力拼擊敗韓國搶下C組龍頭。此外，中華女籃的三對三賽事今日也開打。本屆中華女籃的三對三由張聿敏 、游沁樺 、蔡佑蓮 與陳薇涵4人組成。小組賽首戰就用命中率高達5成的手感，終場12：8擊敗地主兼亞洲強權日本隊，拿下小組B組預賽首勝。稍晚女將們將再面對烏茲別克，力拚二連勝以及晉級門票。