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BIGBANG台北快閃店來了！G-DRAGON（GD）、太陽、大聲今年迎接出道20週年，除了將於10月9日至11日一連3天唱進台北大巨蛋，演唱會登場前還要讓台灣V.I.P先買好周邊商品。官方宣布「BIGBANG POP-UP STORE in TAIPEI」將於9月24日至10月14日在統一時代百貨台北店2樓夢廣場登場，一連開設21天，除了販售BIGBANG官方周邊，還準備台灣獨家限定商品、限定滿額好禮，現場更打造20週年新單曲〈BiiiG〉主題拍照牆以及V.I.P專屬留言區，《NOWNEWS今日新聞》一次整理快閃店日期、營業時間、地點及必逛亮點。活動日期：2026年9月24日（四）～10月14日（三）活動地點：統一時代百貨台北店2樓戶外夢廣場活動地址：台北市信義區忠孝東路五段8號2F營業時間：週日至週四11:00～21:30週五、週六11:00～22:001、除了BIGBANG官方周邊，這次特別準備台灣獨家限定商品，目前完整品項、售價尚未公布。2、快閃店另有消費滿額限定贈品，實際門檻、贈品內容及數量將待官方公布。3、設有〈BiiiG〉20週年主題拍照牆，整間快閃店會以BIGBANG出道20週年全新單曲〈BiiiG〉為設計主題，拍照牆使用鮮明的紅、藍、黃三原色打造，把BIGBANG一貫前衛、強烈的視覺風格直接搬進台北。4、設置V.I.P留言區，並提供便條紙，粉絲可以親手寫下想對BIGBANG說的話與20週年祝福，除了買周邊、拍照，也能替一路追了20年的青春留下紀念。這次BIGBANG台北快閃店的一大亮點，就是準備了台灣獨家限定商品，讓V.I.P不用等到演唱會開唱，就能先把周邊帶回家。主辦單位目前尚未公布完整品項及價格，僅預告現場除了豐富的官方周邊，還有台灣限定款及消費滿額好禮，詳細商品清單與購物規則將陸續公開。