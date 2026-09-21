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▲郭鐵人拍《麻辣鮮師》時經常開BMW到片場上班，同劇的楊一展、鍾欣怡（左）和彭曉彤（右）都坐過他的車。（圖／我愛貓大YouTube）

經典校園偶像劇《麻辣鮮師》播畢至今滿22年，劇中角色的際遇發展受到劇迷關注，飾演「鐵人」的男星郭鐵人（本名郭定文）曾經轉當好友楊一展的經紀人，而他多年前被「磊哥」謝祖武爆料，當年一集拿6000元片酬卻開著BMW雙門跑車上班，郭鐵人也坦承開車載過當時暗戀的女星，該女的身分就是同劇的鍾欣怡。謝祖武11年前在節目《康熙來了》表示，郭鐵人當年演《麻辣鮮師》一集拿6000元酬勞，一個月領24000元，拍戲時經常開著十幾年前要價350多萬、現金買斷的BMW 330跑車來片場，郭鐵人否認是富家子弟，強調車子是哥哥白手起家買的，並解釋開車都會順道載同劇的楊一展、鍾欣怡回家。這時，主持人小S問當時有沒有人跟鍾欣怡交往，郭鐵人又被陳德烈爆料跟女方比較熱絡，他也承認那時有暗戀過鍾欣怡，「那是真性情」，還自認曾經基於朋友的立場鼓勵鍾欣怡拚二胎，被主持人蔡康永虧「關你什麼事啊」。鍾欣怡外型甜美，當年在《麻辣鮮師》中飾演學生「閻心怡（小柔）」，她曾經和導演于中中交往約2年，2014年，鍾欣怡和《康熙來了》前王牌製作人孫樂欣登記結婚，兩人至今育有一對兒女，一家四口幸福美滿。