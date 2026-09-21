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高雄市議員張博洋今(21)日在交通部門質詢先後提出提 YouBike 加裝『手機支架』、輕軌不收紙鈔不能刷卡及捷運手扶梯淪為偷拍熱點等問題，張博洋要求交通局、捷運局積極改善。因為這不只是不方便的問題，更是高雄對外展現城市形象的第一道關卡。張博洋指出，高雄市的YouBike 站點已達1,500站，車輛已達13,000輛以上，YouBike 已成為高雄民眾通勤通學、休閒運動及外地觀光客移動的重要交通工具，但現行車頭缺乏手機固定裝備，導致許多民眾邊騎邊看導航或頻繁停下找路，衍生交通安全隱憂，建議市府交通局研議在高雄 YouBike 車輛上全面設置「手機支架」，提升騎乘安全與城市觀光品質。同時，張博洋透漏，日前帶領韓國商會前輩體驗高雄大眾運輸，模擬外國旅客搭乘輕軌的實際情境，沒想到第一關購票就遭遇困難，不僅外國人無法使用行動支付，購票單程車票時也無法刷信用卡及使用鈔票買實體票，現場更發生投幣機故障吃錢的狀況，讓整體搭乘體驗雪上加霜，這不只是不方便的問題，更是高雄對外展現城市形象的第一道關卡。張博洋指出，高雄輕軌至今實體購買單程票仍僅接受硬幣投入，既無法使用紙鈔及無法於車站內加值交通票證，也不支援信用卡感應進站，尤其對於口袋裡沒有備妥零錢或習慣信用卡支付的旅客而言，搭乘輕軌成為一道無形的高牆。張博洋認為，除了等待硬體設備的升級與改善外，應思考更具彈性且快速的軟體解方。高雄現有的交通APP可以借鏡台北捷運的「線上購票系統」，乘客只需掃描台北捷運車站內的購票 QR Code，或透過捷運 APP，即可在線上電子支付或刷信用卡輕鬆完成單程車票購買。張博洋建議，高雄輕軌應研議導入類似的線上購票機制，以及同樣無法刷卡、現場儲值或兌幣的公車及渡輪也可以導入線上購票，讓外國遊客與沒有攜帶硬幣的民眾，能透過手機直接掃碼與線上支付購買單程車票搭乘，設置除了硬體設備以外的另一種購票方式，真正打造對國際觀光客友善的智慧交通環境。張博洋也指出，近期接獲民眾反映，有民眾在高雄捷運某站搭乘手扶梯時遭後方偷拍裙底，但警方調閱監視器時卻發現該區域完全無監視器設置，影響蒐證工作。張博洋實地盤點高雄捷運多個站點，包括大東站、美麗島站、後驛站、三多商圈站，發現手扶梯及樓梯間缺乏監視器的問題相當普遍，各車站出入口只有頭尾有裝設監視器，手扶梯及樓梯的中間段成為監視死角，甚至部分車站內的手扶梯連出入口位置完全沒有監視器。張博洋建議，應重新檢討並精進捷運車站內監視器配置，全面盤點捷運站監視器死角，特別針對手扶梯等高風險場域進行設備補齊。補設監視器能發揮錄影存證、犯罪預防、司法追訴、乘客保障與公共治理等全方位效益。張博洋強調，監視器的成本相對有限，但守護的是每位乘客不應被侵犯的身體自主權與尊嚴，更是城市對性別友善與公共安全的具體承諾。