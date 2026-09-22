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▲星宇航空榮獲「全球最整潔航空公司」（World’s Cleanest Airline）第一名。（圖／品牌提供）

▲星宇航空獲得兩項殊榮不僅展現星宇航空持續維持高品質服務的實力。（圖／品牌提供）

星宇航空於2026年SKYTRAX全球航空公司大獎（World AirlineAwards）正式獲頒五星航空認證，連續兩年獲得航空業最高榮譽；同時更榮獲「全球最整潔航空公司」（World’s Cleanest Airline）第一名，成為同時在整體服務品質與客艙潔淨度獲得國際最高肯定的航空公司。兩項殊榮不僅展現星宇航空持續維持高品質服務的實力，也再次印證其以精品航空為核心的品牌理念，已獲全球旅客與國際航空業界高度肯定。星宇航空執行長翟健華表示：「星宇航空能連續兩年獲得SKYTRAX五星航空認證實感榮幸，今年更進一步獲選為全球最整潔航空公司第一名。這不只是對星宇航空服務品質的肯定，更是對全體同仁長期堅持每一個細節的最大鼓勵。從客艙環境、餐飲服務到旅客接觸的每一個環節，我們始終希望提供超越期待的飛行體驗。感謝全球旅客對星宇航空的支持，也感謝每一位同仁在第一線與幕後的投入。未來，我們將持續以旅客需求為核心，不斷精進服務與品質，讓星宇航空成為旅客每一次旅程中值得信賴的選擇。」SKYTRAX執行長Edward Plaisted表示：「我們恭喜星宇航空獲得『全球最整潔航空公司』第一名這項卓越成就，這是SKYTRAX全球航空公司大獎中競爭最激烈的獎項之一，也為航空公司樹立了高標準。同時，星宇航空致力於為所有艙等旅客提供的高品質飛行體驗，也獲得了五星級的最高肯定。」星宇航空自2025年開航滿五年首度獲得SKYTRAX五星航空評級後，2026年再度蟬聯，持續榮獲航空業最高等級的服務肯定。SKYTRAX五星航空評級依據嚴謹的現場稽核與綜合評比，涵蓋機場服務、客艙環境、機上服務、餐飲品質等多項面向；而「全球最整潔航空公司」則聚焦於旅客在旅程中所接觸的客艙環境清潔維護，包括座艙、座椅、餐桌、地毯、廁所等。星宇航空此次雙獎加持，代表從整體服務品質，到細部客艙的每個角落，皆無微不至，獲得國際專業評鑑的高度肯定。此外，星宇航空於多個獎項亦有優異表現，榮獲全球最佳空服員第七名；全球最佳商務艙第七名（最佳商務艙備品第四名/最佳商務艙餐點第六名/最佳商務艙座椅第七名），為國籍航空表現最優；全球最佳頭等艙備品第七名；亞洲最佳航空公司員工第六名；全球最佳機上娛樂第十九名，為國籍航空唯一入圍前二十名。除持續獲得SKYTRAX五星航空肯定外，星宇航空今年亦獲AirlineRatings「7-Star Plus」最高等級飛安評級，並獲選全球最佳航空公司第五名；此次再度蟬聯SKYTRAX五星航空，更勇奪全球最整潔航空公司第一名，接連獲得國際航空專業機構肯定，展現星宇航空在飛安、服務與旅客體驗等面向的綜合實力。星宇航空近年持續拓展全球航網，繼今年6月開航首條韓國航線「台北／台中－釜山」、8月正式開航首條歐洲航線「台北－布拉格」，10月也將開航「台北-峇里島」，並將於明年1月1日進軍高雄，開航「高雄-神戶/沖繩」兩條航線。同時，星宇航空與日本殿堂級藝術家空山基（Hajime Sorayama）合作推出「STARLUX AIRSORAYAMA」藝術計畫，將兩架A350-1000打造為飛行藝術品，透過藝術、美學與航空的跨界融合，持續深化精品航空品牌定位。