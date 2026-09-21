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▲新光三越台中店周年慶促銷力道強，全館累計滿5000元贈5000點，化妝品單筆滿2000元贈2000點。（圖／業者提供）

▲台中店近期完成地下二樓改裝，引進74家店櫃，包括7家全台獨家、44家中部獨家品牌，好逛又好買。（圖／業者提供）

中台灣百貨周年慶戰火升溫，新光三越台中中港店加入戰局，首波周年慶活動將於10月1日至14日登場；今年攜手迎接30周年的寶可夢，以主題列車、角色見面會、遊行及巨型卡牌展示等活動吸引人潮；館內也祭出會員點數回饋，並結合地下二樓改裝與日本商品展，搶攻第4季消費商機，預估整檔業績上看45億，較去年同期成長3%。新光三越台中中港店今年周年慶，以「來蒐、來買、來玩、來拍」為主題，打造全台寶可夢盛會，不僅邀請皮卡丘、快龍、卡比獸、伊布擔綱新光三越週年慶電視廣告主角，並打造全台首輛－新光三越週年慶寶可夢30週年主題列車，串聯超過70場見面會、30週年大遊行、Pokémon GO限定活動、57張巨型卡牌、立體寶可夢展示物等，將寶可夢從百貨延伸至城市與鐵道場域，邀請全台訓練家一路冒險，讓週年慶不只買得划算，更成為全民從南到北一起來玩、來蒐、來拍的年度娛樂盛事，希望增加親子客及年輕族群停留時間。至於促銷方面，化妝品週年慶無事匹敵的品牌陣容，除了單筆滿2000元贈2000點外，還有明星同款品牌超級夯品優惠，例如全球品牌大使IU摯愛的小棕瓶特潤修護明星組，特價4,450約為53折、還有霸容量中部獨家商品優惠，如LA MER獨家乳霜濃萃組特價18,720約為64折。除此，比出國更優惠的買一送多組合，例如植村秀shu uemura 頂級潔顏大油發燒組，特價3,582下殺至39折，超划算，手刀快搶。此外，全館累計滿5000元贈5000點，活動首7日以skm pay於名品、大家電、法雅客及iStore等指定業種單筆刷滿1萬元，可獲1萬點。另搭配指定銀行及金卡會員優惠，實際回饋內容、適用櫃位與使用期限，仍以現場公告為準。周年慶商品仍以化妝品、家電及3C為主力，台中中港店除了推出保養品限量組合與中部獨家商品外，家電則鎖定電動牙刷、移動式智慧顯示器、微波爐及電子鍋等新品與熱門品項，藉由點數回饋和滿額活動拉高客單價。寶可夢集點贈品、卡友禮及10月10日至25日的消費抽獎，也將分階段推出。台中中港店近期完成地下二樓改裝，引進74家店櫃，其中包括7家全台獨家、44家中部獨家品牌，涵蓋日本蝦餅、必比登推薦餐飲、韓式飯捲、甜點及熟食。業者指出，改裝開幕後業績明顯成長；周年慶期間將再搭配餐飲優惠，並陸續引進RIMOWA、ANTEPRIMA、Valextra等品牌，任天堂商品專區預計10月1日亮相。展售活動方面有日本商品展，預定10月8日至21日舉行，集結45家日系甜點、職人料理、美食攤位及動漫IP，包括京都天婦羅專賣店、札幌麵包店及蘋果糖等品牌；後續也將安排韓國主題展接力登場。百貨業者盼藉由IP體驗、餐飲改裝與點數回饋多線並進，延長周年慶檔期的集客效益。