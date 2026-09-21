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65.4萬人已將文化幣花光 可再抽限定聯名周邊

▲文化幣四季代言人限定聯名周邊，每份獎品為單入1隻，款式採隨機方式抽出。（圖／文化部提供）

達成LV.5傳說可有2次抽獎機會 文化幣最後衝刺加碼

進入2026年第3季尾聲，文化幣領取人數已逾145萬人，領取率突破71%，累計消費金額達13.4億元，文化部統計，目前已有65.4萬名青少年將1200點文化幣花光光，為鼓勵青年持續挑戰、把握年底前最後衝刺階段，文化部再加碼推出LV.5「傳說」限定抽獎，作為今年文化幣的「衝刺加碼」。文化部今年首度推出「遊戲化」文化幣體驗，四季推出不同主題任務，青年完成指定任務即可蒐集限定IP徽章，鼓勵青少年持續使用文化幣挑戰。藉由「達成消費金額」、「蒐集IP徽章數量」及「累計週簽到數」3種任務關卡，且等級最高可累計獲得600點文化幣加碼，還有聯名角色IP公仔或玩偶的抽贈獎機會。根據文化部統計，目前已有65.4萬名青少年將1200點文化幣花光光，累計蒐集262萬枚IP徽章、完成86萬次週簽到，並持續挑戰會員等級，有1.1萬人一路挑戰至LV.5「傳說」。由於今年第一季、第二季及上半年達成LV.5「傳說」等級限定好禮已陸續完成抽贈獎，為鼓勵青年持續挑戰、把握年底前最後衝刺階段，文化部表示，「再加碼推出LV.5傳說的限定抽獎」，作為今年文化幣的「衝刺加碼」。加碼抽獎獎品為「黃阿瑪的後宮生活（黃阿瑪）」、「啤下組織（黑啤）」、「啾啾妹」及「怪奇事物所（所長）」等四季文化幣代言人限定聯名周邊，集結各季人氣IP，每份獎品為單入1隻，款式採隨機方式抽出。今年11月30日前達成LV.5「傳說」等級者，可參加第1次抽獎，抽出1900名；12月31日前達成LV.5「傳說」等級者，可參加第2次抽獎，再抽出1900名，共有2次抽獎機會。文化部說明，文化幣也持續推出多項青年專屬加碼優惠，包括國片「500點送150點」、獨立書店「2點送1點」，以及表演藝術「青年席位」、視覺藝術「青春票」等優惠。文化部也提醒，還沒領取或還沒把文化幣使用完畢的青少年，趕快把握今年最後時間使用文化幣，持續解任務、累積藝文體驗、挑戰LV.5「傳說」。