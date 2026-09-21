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▲TANK日前因面部浮腫、左眼充血，再加上演出時狂咳嗽遭疑是「器官排斥」反應，不過昨晚演出時狀態看似不錯。（圖／TANK微博）

「灣區升明月」2026大灣區電影音樂晚會於昨（20）日晚間在澳門舉行，邀請到中港台多位藝人，不過原本在表演名單中的5566和TANK（呂建忠），卻消失在直播中，讓不少粉絲錯愕直呼：「5566去哪了？」對此，TANK事後還原經過，PO出影片坦言現場設備出了點狀況；而原因曝光後，也讓苦苦等待的網友氣炸，直呼：「等了這麼長時間，竟然消失，太過分了」、「這節目幾乎每年都這樣，永遠的設備故障。」5566首度登上中國「灣區升明月」晚會，原本將帶來重新編排的〈好久不見〉與〈我難過〉組曲，然而粉絲守著直播整晚，卻未見他們登台演出，錯愕直呼：「5566去哪了？」甚至一度傳出因演出翻車，導致表演片段被剪掉。不過，有網友PO出5566演出的側拍影片，雖現場伴奏相當混亂，但成員們仍展現超強舞台實力，歌曲一出立刻掀起觀眾滿滿回憶殺。而同樣被消失的還有歌手TANK，事後他發文透露：「現場設備出了一點小狀況，不過還好，我來分享現場直拍給大家啦！」反應展現超高EQ。不過網友也直言：「這節目幾乎每年都這樣，永遠的設備故障」、「5566和Tank呢？等了這麼長時間，竟然消失，太過分了」、「音響出問題了，耳返（監聽耳機）壞了」、「沒聽到5566的《我難過》，還真挺遺憾的。」另外，TANK於2024年接受心肝移植手術，近日登台卻被直擊面容突然變得浮腫、左眼充血，甚至開口唱歌時出現嚴重且頻繁的咳嗽症狀，讓外界十分擔心是否有「器官排斥」反應。不過，昨晚他登台時看起來狀態好許多，唱功依舊、表現非常穩，讓網友看了讚嘆：「今晚表現超棒」、「設備沒搶走你的高光」、「今晚真的唱超好的！設備出問題也絲毫不影響你的。」