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▲孫家閎第三度參加亞運，男子太極拳太極劍全能以總分19.453分摘下銀牌，首度站上亞運頒獎台。（圖／運動部提供）

2026年第20屆愛知・名古屋亞洲運動會中華代表團的首面金牌，今（21）日於愛知縣賽場正式誕生！身為我國傳統爭牌重鎮的軟式網球代表隊，在混合雙打金牌戰中由亞錦賽金牌組合余凱文／黃詩媛掛帥迎敵，面對地主日本強敵植松俊貴／天間麗奈，雙方一路殺進扣人心弦的決勝第9局。余凱文與黃詩媛在客場地主聲浪下頂住巨大壓力，最終以5：4驚險過關，替中華代表團摘下本屆名古屋亞運的第1面金牌。這不僅是中華代表團在本屆賽會的「首金」入袋，更是我國自2018年印尼雅加達亞運後、睽違整整8年再度於亞運軟式網球混合雙打項目登頂。賴清德總統得知捷報後，隨即在第一時間拍發賀電，高度肯定兩位國手的精湛技藝與堅韌抗壓表現。余凱文與黃詩媛在本屆亞運賽事的前半段，堪稱繳出了賽史罕見的統治級表現。從小組預賽開始，兩人先後以直落五（5：0）痛宰尼泊爾與蒙古組合；進入8強淘汰賽後，再度以5：0橫掃菲律賓；4強準決賽迎戰地主日本另一對組合丸山海斗／前田梨緒時，台灣搭檔僅耗時25分鐘便以5：0封門。從預賽一路到4強準決賽，兩人連續4場以5：0完封對手，寫下一局未失、連拿20局的驚人紀錄。然而，金牌戰面對球風更為細膩刁鑽的日本組合植松俊貴／天間麗奈，戰局迅速轉變為短兵相接的肉搏戰。地主搭檔藉由精準的底線穿越與前場切截，多次化解中華隊攻勢；雙方局數緊咬不放，從1：1、2：2一路膠著拉鋸至4：4平手。在極端高壓的搶分階段，余凱文憑藉沉穩的發球壓迫、黃詩媛展現敏銳的前排攔截，在多拍僵持中連續拿下關鍵分數，最終以5：4的比分將勝利牢牢鎖定，為中華隊守下這面彌足珍貴的金牌。在昨（20）日的團體金牌戰中，中華男團與女團雖雙雙展現絕佳韌性殺進決賽，但最終皆在五五波的血戰中不敵地主日本隊，雙雙屈居銀牌。今日余凱文與黃詩媛再度與日本組合於決賽碰頭，成功克服客場氛圍與搶局逆境，跨過了最後一道金牌門檻，將獎牌成色正式翻轉為純金。這面金牌是我國自2018年雅加達亞運（當時由鄭竹玲／余凱文）之後，相隔8年再度於混雙項目重奪金牌榮耀。在余凱文與黃詩媛奪金的第一時間，代表團後勤本部隨即收到來自總統府的祝賀。賴清德總統拍發賀電，讚揚兩位選手在面對強敵與逆境時展現的拚戰精神與非凡默契，為全體國人帶來振奮人心的感動，並勉勵後續出賽的代表團選手延續這股奪金氣勢。隨著軟網混雙首金落袋，中華代表團截至21日為止，本屆名古屋亞運獎牌庫已累計開出的亮眼成績。除了軟網項目的1金2銀外，武術名將孫家閎在男子太極拳太極劍全能賽場添得1銀，空手道代表隊則由簡慧萱在女子個人形、石政中在男子67公斤級各攻下一面銅牌。