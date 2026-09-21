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▲LINE VOOM將於2026年9月30日在台灣停止服務，官方提醒用戶應在期限前申請備份重要貼文。（圖／翻攝自LINE VOOM）

申請備份、下載期限不同

下載檔案一定要用電腦

限時動態、生日賀卡也將停用

LINE短影音平台LINE VOOM將於9月30日上午10時起在台灣結束服務，距離今（21）日只剩下9天，關閉後，用戶將無法瀏覽或復原自己發布的貼文，想保留資料，備份申請至9月30日截止，檔案則須在備份完成後30天內下載，且下載操作必須使用電腦。依據LINE公告，VOOM服務關閉後，用戶將無法開啟頁面，發布新貼文、瀏覽他人內容及查看自己的過往貼文等功能都會停止，相關作業採逐步執行，各帳號實際停止服務的時間可能有所不同。過去發布的文字、照片與影片，可透過備份功能保存，用戶須於9月30日前提出申請，再於備份完成後30天內下載，不能把已申請當成已存好。另外，透過LINE官方帳號發布的貼文，不適用這項備份與下載功能。想保存資料，可依照以下步驟操作：LINE建議透過電腦申請，若使用手機或平板，需複製連結後以瀏覽器開啟，最後下載備份檔的步驟，僅能透過電腦執行。隨著VOOM退場，限時動態、生日賀卡，以及追蹤、追蹤者功能也將停止提供。有重要照片或影片的用戶，建議及早完成申請與下載，並確認檔案能正常開啟，避免錯過保存機會。