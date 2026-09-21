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民進黨台北市長參選人沈伯洋日前到各大夜市掃街，大批支持者紛紛湧入搶著握手、合照，「洋流」在北市內外都掀起一波驚天巨浪。反觀前台北市長、前民眾黨主席柯文哲，最近也在「本命區」新竹拉票，現場民眾大多顯得冷漠，合照者也不復往日激情，這讓加拿大約克大學副教授沈榮欽不禁感嘆，柯文哲的時代就要結束了，最後除了貪污記憶與滿目瘡痍之外，什麼都沒留下。沈榮欽表示，相較於網路情緒，面對面的陸戰更能直接感受到選民熱情與否，這也是為何儘管有國民黨議員嘲笑洋流支持者，但是真正見過洋流的藍營政治人物，都警告不可小覷。而與洋流民眾熱情形成強烈對比的，是新竹民眾的冷淡以對。沈榮欽提到，無論是之前的柯文哲陪同邱臣遠拜票，或是昨天的柯文哲與民眾黨鍾心渝等人的掃街，雖然都已經儘量安排在夜市或傳統市場，但是依舊人潮稀疏，助選人員往往是民眾的數倍；更明顯的是，見到柯文哲的民眾大多冷漠，和他拍照者也不復往日激情，就連邱臣遠和柯文哲在YT影片的觀看數，累積數月也只有5千多。「要知道新竹是柯文哲大本營，素來有小草產地之稱。」沈榮欽指出，如今柯文哲在新竹吸引的人潮都稀稀落落，連帶他後來受訪時，也沒有了昔日的囂張氣焰，整個人都黯淡了。在黃國昌無能的帶領下，民眾黨支持率腰斬到剩下7%。最後，沈榮欽更直言，柯文哲的時代很快就要結束了，他在政壇走一回，最後除了貪污記憶與滿目瘡痍之外，什麼都沒留下。