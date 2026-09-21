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免費範圍涵蓋逾七百條路線！台北市觀光巴士不列入優惠

▲台北市交通局表示，無車日當天可以免費搭乘的公車會在車頭張貼活動標示，讓民眾更好辨認。（圖／台北市交通局）

▲為了響應 9 月 22 日的「國際無車日」，雙北交通局攜手公車業者祭出大規模市區公車的免費搭乘活動（圖／台北市交通局）

無車日沒有轉乘優惠！定期票與優惠票種不另補償

▲新北捷運公司宣布自9月19日（週六）起至9月22日（週二）連續四天，旗下營運的淡海輕軌、安坑輕軌及三鶯線全線開放免費搭乘。（圖／新北捷運局臉書）

共享機車也推優惠！9/22無車日騎GoShare享半價

搭乘大眾運輸應援賽事！新北市無車日限量咖啡券免費領

為了響應 9 月 22 日的「國際無車日」，雙北交通局攜手公車業者祭出大規模的免費搭乘活動。雙北市區公車統一在9月22日當天全面免費。。此外，GoShare更祭出24小時半價方案響應，《NOWNEWS》今日新聞也整理出922無車日優惠懶人包，帶通勤族一次掌握。針對此次免費公車的適用範圍，雙北市交通局指出，優惠涵蓋高達 719 條路線、 5842 輛雙北市區公車，且不論上下車地點皆一體適用。北市交通局也特別提醒，，實際的免費路線將以 9 月 22 日當天有營運的雙北市區公車為準，且未營運的路線也不會因此額外加開班次。捷運系統部分，維持正常收費，而新北捷運公司宣布自9月19日（週六）起至9月22日（週二）連續四天，旗下營運的全線開放免費搭乘。在票卡使用規範方面，交通局說明，持有「基北北桃都會通定期票（ TPASS ）」及各類優惠票種的民眾，於活動期間將不另予補償，原有優惠仍可照常使用於其他大眾運輸工具。此外，由於免費搭乘期間公車不會留下刷卡紀錄，因此當日系統將無法提供公車與捷運之間的轉乘優惠，提醒有轉乘需求的通勤族務必多加留意。共享機車品牌GoShare同步響應「9/22世界無車日」，推出限時24小時半價優惠，綠牌跳價由10元起、白牌跳價由15元起。兩款車後續費率皆從每分鐘3元調降為1.5元。不過，GoShare半價優惠不包含日租方案、企業方案、GoShare Dots及暫停費率。除了交通優惠，新北市政府也結合體育盛事，於 9 月 21 日與 22 日兩天在新北市民廣場舉辦亞洲棒球賽事直播應援活動，並同步推出搭乘大眾運輸兌換咖啡的加碼福利。民眾只要搭乘大眾運輸工具前往現場參加應援，拍下搭乘照片並上傳至個人的臉書或 IG 平台分享，就能依活動規定兌換星巴克咖啡券。該活動限量發送 2000 張，送完為止，期盼能鼓勵更多市民朋友踴躍響應綠色運輸。