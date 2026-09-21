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義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）21日宣布一項針對穆斯林的新政策，義大利政府將向內閣提出新措施，立法禁止在校園內遮蓋臉部，同時限制每個班級的外籍學生人數。根據路透報導，梅洛尼週日於其領導的右翼政黨「義大利兄弟黨」舉辦的青年活動上展現右翼立場，由於地處地中海中心，義大利是承受移民湧入壓力最重的歐洲國家之一，這使移民議題成為熱門焦點，也是歷屆政府面臨的重大挑戰。移民的融入問題，特別是來自伊斯蘭教徒占多數國家的移民，在義大利政治與社會中仍具高度爭議。關於宗教象徵、文化融合、國籍法規與移民政策的辯論，經常引發社會輿論的兩極化。梅洛尼在其所屬「義大利兄弟黨」青年團體的年度集會上表示，「內閣會議近期將提出一項法案，透過法律明定每班外籍學生的上限人數。該法案亦要求在融入學校系統時面臨嚴重困難的外籍學生家長學習義大利語，並禁止在學校內穿戴布卡（burqa）和尼卡布（niqab）。」她補充道：「如果一個班級裡只有一名聽不懂義大利語的孩子，那麼在同學和老師的幫助下，這個孩子很可能很快就能學會語言並融入其中。然而，如果聽不懂該語言的孩子數量變多，甚至占了大多數，那就不再是融入，而是放任不管」；梅洛尼並未具體說明每班外籍學生的上限人數為何。根據研究機構 ISMU 基金會（Fondazione ISMU）的數據，非義大利公民的學生占義大利在校生總數的 11.6%，相當於每 100 名學生中就有近 12 人。梅洛尼強調，「在義大利，你必須露出臉去上學。沒有人可以藉由真實或捏造傳統之名，來決定一名年輕女性把自己的臉遮掩起來。」