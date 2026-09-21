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女星李沛綾2024年結束18年婚姻，想不到今（21）日她卻突然現身警局，指控前夫戴勝利家暴，筆錄現場一度情緒失控大喊：「為什麼這樣對我！」稍早戴勝利也回應此事，僅簡短表示「沒什麼，就這樣。」根據《鏡週刊》報導，媒體電話給戴勝利想要求證家暴事實時，他一開始先直接掛電話，第二次接起後也是急急忙忙想掛電話，只說了「沒關係、就這樣、沒什麼好說，沒事」，就這樣含糊過去。李沛綾當年閃嫁戴勝利時，透露男方承諾每個月給自己50萬，希望她不要再拋頭露面演戲，剛好那時候李沛綾有些職業倦怠，因此點頭答應步入婚姻。沒想到兩人結婚後，才發現生活觀念差超大，再加上前夫太愛投資，甚至為了更多資金減少了小孩子的零用錢，她才得知對方已經負債上億元，讓她無奈嘆，「說的跟做的完全不一樣。」甚至到了婚姻後期，前夫更是直接不給家用的錢，李沛綾只能吃過去老本過日子，還對她說「那妳回去賺啊。」一連串失望舉動讓她心死決定離婚。