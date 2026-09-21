千億股息資金潮9月襲來，市場屏息緊盯熱錢流向，卻有資金早已悄悄轉向投入房市，買氣熱度不減的台中捷運宅「亞昕織御」正是此波風向指標代表，自開案以來週週穩定成交，累積銷售戶數破166戶。該案集結「捷運宅」、「飯店宅」、「精品宅」等多項優勢於一身，連軍公教、準退休人士這類「存股鐵粉」也一致認同而出手購置，甚至有客戶以此作為提前退休的先行準備。
政大財金教授與理財暢銷書《長期買進》的作者周冠男，也曾擔任勞退基金等機構的投資策略委員或顧問。他指出，相較於股票市場，房地產具有波動幅度小、相對高槓桿的特性，購屋者易於長期持有。而定期繳納房貸也有「強迫儲蓄」功能，同時減少非必要消費支出，對於偏好穩健安全的理財族群，是相對務實的資產配置選項。同時，周教授也提出房地產大跌的機率非常低，具有良好的抗通膨效應，適合長期持有累積資產價值。同時他以台北捷運通車25年來大安站周邊房價漲幅高達172.16%為例，說明選擇精華地段，加上捷運效應，可讓房地產保值效果加乘。
以「亞昕織御」為例，步行至捷運南屯站僅需約60秒，享有「出站即到家」的超強優勢。基地緊鄰五權西路、文心路黃金交會點，串聯五期、七期與公益生活圈，區域機能成熟完整。該案規劃頂級飯店式公設空間，包括25米空中無邊際泳池與SKY LOUNGE，打造市場少見的「捷運飯店宅」。同時，「亞昕織御」貼近大眾需求的價格帶，千萬初頭總價就能輕鬆入主「捷運飯店宅」，令現場賞屋者直呼超值，難怪市場能見度與詢問度始終居高不下。
業者也觀察到，「亞昕織御」買方結構中，除了常見的金融業、自營商與科技業客層外，醫師與軍公教、退休族群比例佔將近兩成，由於這類客層普遍決策謹慎、出手前經過多方比較，顯見本案在交通、商圈、機能、綠地等自住條件皆符合高標準檢視，而已購客戶的口碑讚譽更扮演著關鍵臨門一腳。
值得留意的是，雖然準退休族買方人數以來自雙北、新竹地區佔多數，但近期也出現來自彰化、台南的購屋客，主要是看中台中捷運路網的發展潛力，以及中部多家大型醫學中心的先進醫療資源，及早佈局作為未來退休之用。正如周冠男教授名言所述：「時間，是投資最好的朋友」，愈早開始長期規律投資，複利效果愈明顯，而此波軍公教、醫師與準退休族群提前卡位「亞昕織御」，正是以行動實現複利滾存的「第二人生」。
預約專線｜04 2203-1888
接待中心｜台中市南屯區文心南路1號
官方網站｜https://www.newland.tw/one/resort/
建築代銷｜新聯陽機構-新聯昌廣告股份有限公司
建照號碼｜（114）中都建字第01205號
經紀人證｜吳哲宇（112）中市經紀字第02123
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以「亞昕織御」為例，步行至捷運南屯站僅需約60秒，享有「出站即到家」的超強優勢。基地緊鄰五權西路、文心路黃金交會點，串聯五期、七期與公益生活圈，區域機能成熟完整。該案規劃頂級飯店式公設空間，包括25米空中無邊際泳池與SKY LOUNGE，打造市場少見的「捷運飯店宅」。同時，「亞昕織御」貼近大眾需求的價格帶，千萬初頭總價就能輕鬆入主「捷運飯店宅」，令現場賞屋者直呼超值，難怪市場能見度與詢問度始終居高不下。
業者也觀察到，「亞昕織御」買方結構中，除了常見的金融業、自營商與科技業客層外，醫師與軍公教、退休族群比例佔將近兩成，由於這類客層普遍決策謹慎、出手前經過多方比較，顯見本案在交通、商圈、機能、綠地等自住條件皆符合高標準檢視，而已購客戶的口碑讚譽更扮演著關鍵臨門一腳。
值得留意的是，雖然準退休族買方人數以來自雙北、新竹地區佔多數，但近期也出現來自彰化、台南的購屋客，主要是看中台中捷運路網的發展潛力，以及中部多家大型醫學中心的先進醫療資源，及早佈局作為未來退休之用。正如周冠男教授名言所述：「時間，是投資最好的朋友」，愈早開始長期規律投資，複利效果愈明顯，而此波軍公教、醫師與準退休族群提前卡位「亞昕織御」，正是以行動實現複利滾存的「第二人生」。
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