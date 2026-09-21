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全家開始賣靈牌位、蓮花燈？殯葬業一看都愣住

你敢相信嗎？全家現在連靈牌位都有賣了！

「北市二殯儀館的門市！非常方便哦」、「這間一看就知道是二殯的門市，真的是有賣這些東西，全家其實非常聰明，很貼近大家生活」。

全家「北市二殯」限定門市賣殯葬用品！已開13年被家屬讚爆

其實是位於

台北第二殯儀館內的全家限定門市

，創立於2013年6月，至今已經有超過13年的歷史

像是店名不直接取名為「二殯店」，特別避開不吉利的「殯」字，原本叫做「二賓店」，後來又改名為「二繽店」

▲殯葬業者公布的門市，其實是位於台北第二殯儀館內的全家限定門市，創立於2013年6月，至今已經有超過13年的歷史。（圖/Google Map）

全家「二繽店」員工曝禁忌！歡迎光臨、謝謝光臨都不會喊

曾經就有案例因為講歡迎光臨，被顧客罵到臭頭，還打電話去公司客訴。」

▲全家「二繽店」內還有販售蓮花座、靈位牌、紙紮品等治喪用品，自從開立之後讓不少家屬都認為非常方便、大讚全家願意進駐二殯園區。

我們常說台灣超商已經進化到什麼都有，店員根本已經是超人！然而你看過有全家便利商店販售殯葬業相關產品的門市嗎？近日「星耀殯葬事務所」就分享，有一間全家裡面商品陳設竟然有出現靈牌位、蓮花燈、金紙這些用品，連他們自己看到都嚇了一跳，貼文在社群引起廣大迴響。事實上，這間全家是設立在台北市第二殯儀館內的門市，已經有13年的歷史，也曾經被家屬誇讚非常便利、是很聰明的設計。殯葬業者「星耀殯葬事務所」近日在臉書上傳影片，內容就提到「原本不相信連往生者的東西都有賣，連我們看到時都愣了一下，心想現在便利商店的生意已經做到我們這來了嗎？全家一直強調商品要貼近生活，貼文曝光後，不少網友紛紛回應「大開眼界....怎麼會有賣這些東西」、「真訝異超商也賣起這東西了，真的想不到」、「真的這世代還有很多人思想保守，不敢談死亡，覺得不吉利！對呀！全家就是我家，幫我們大家顧前顧後，好方便！」；也有內行人透露事實上，並不是每間全家便利商店都有販售這些殯葬用品，殯葬業者公布的門市，，最主要是提供民眾在等候親屬火化時，放鬆心情、補充能量的舒適空間，店內還有販售蓮花座、靈位牌、紙紮品等治喪用品，自從開立之後讓不少家屬都認為非常方便、大讚全家願意進駐二殯園區。而該間店獨有特點也不少，；另外這間全家門市也沒有24小時營業，，除非逢中元節、過年前等特殊節日，視狀況延長到晚間9時。有趣的是，過去也有不少人討論過該間全家便利商店，就有曾在店家打工過的店員透露：「我們不會說謝謝光臨跟謝謝再度光臨，因為通常大多數客人都是辦喪事才會出現在那裡，