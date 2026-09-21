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中秋節連假將至，不少民眾規劃前往公園賞月、與親友團聚。高市府工務局公園處提醒，為維護公園環境整潔及公共安全，高雄市轄內各公園全面禁止烤肉及燃放煙火，違反規定且經勸導仍不改善者，將依《高雄市公園管理自治條例》第20條規定，處以新臺幣1,000元以上、6,000元以下罰鍰。公園處指出，中秋節是民眾闔家賞月的重要節日，許多人習慣到公園享受戶外休憩時光，但烤肉及施放煙火不僅容易造成環境髒亂，也可能衍生火災、燙傷等公共安全風險。為維護公園品質，並減少空氣污染及碳排放對環境的影響，市府持續推動「純賞月、不烤肉、不施放煙火」的綠色中秋理念，鼓勵民眾以更環保的方式歡度佳節。公園處呼籲，歡慶中秋之餘，也請共同遵守公園使用規範，維護公共空間環境與安全秩序。市府將加強巡查及宣導，對於違規行為依法開罰，期盼市民朋友攜手愛護公園環境，在皎潔月光下共享舒適優質的休憩空間，共度平安愉快的中秋佳節。