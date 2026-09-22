中秋節將至，蝦皮公益觀察，過往中秋期間的捐款及義賣成效較平日成長近3成，佳節前夕除節慶採購、備貨需求增加，也帶動民眾認購愛心禮盒、支持公益義賣。蝦皮購物表示，今年中秋前夕以線上、線下雙軌方式推動公益，線下於辦公室舉辦中秋公益市集，邀集9家公益機構參與，議題涵蓋動物保護、弱勢老人、婦幼兒少及身心障礙；線上則推出中秋百元捐。
蝦皮公益今年已舉辦3場公益市集，前兩場分別於農曆春節及端午節前舉辦，開放員工於午休時間參與，今年以來累計參與逾1,000人次。本次市集提供線下義賣、愛心認購及線上百元捐等參與方式，並準備限量中秋造型香皂，致贈響應公益的員工。蝦皮公益指出，公益機構在過往市集中常面臨現場人力有限、缺乏商品推廣經驗等情況，因此本次另招募內部志工，協助攤位商品介紹、物資整理及活動引導等工作。
參與本次市集的公益機構包括台灣幸福狗流浪中途協會、惠光導盲犬教育基金會、立達啟能訓練中心、台中市愛心家園、小胖威利病友關懷協會、台灣福氣社區關懷協會、貓咪也瘋狂公益協會、唐氏症基金會及勵馨基金會，義賣品項包括手作收納包、公益桌曆、手工餅乾、果乾、濾掛式咖啡、手工皂禮盒及手作杯墊等。其中，唐氏症基金會與立達啟能訓練中心展售服務對象於訓練中完成的手作及烘焙成品，並與現場員工交流。唐氏症基金會提供從早期療育、日間照顧到工作訓練等全齡服務；立達啟能訓練中心則透過日間照顧、生活技能與工作技能培養，協助成人心智障礙者發展能力、建立自信。
線上部分，蝦皮公益中秋線上百元捐即日起至9月25日止，民眾可以百元起認購禮盒及公益義賣品。活動串聯5項愛心認購轉贈禮盒，認購的禮盒將轉贈弱勢家庭，同時支持機構持續提供服務，項目包括唐氏症基金會「F1秋好月圓送愛禮盒」、喜憨兒社會福利基金會「中秋節送愛月餅禮盒募集」、桃園市真善美社會福利基金會「中秋送愛禮盒」、台灣肯納自閉症基金會「以愛為家暖心蛋黃酥禮盒」，以及桃園市關懷弱勢慈善協會「中秋愛心募集，送弱勢孩子一份祝福」。
蝦皮購物表示，希望透過實體市集與線上百元捐並行，降低參與公益的門檻，讓員工與消費者以適合自己的方式持續支持公益。
蝦皮公益百元捐捐款連結：https://shopee.tw/m/charityportal
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