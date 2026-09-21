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▲「左營高鐵科技之心商三A、B土地都市更新案」今（21）日上午於B基地現場隆重舉行動土典禮。（圖／記者陳美嘉攝，2026.09.21）

▲「左營高鐵科技之心」將打造結合A級辦公室、智慧商場、旅館及智慧節能住宅之複合型地標。（圖／國揚集團提供）

「左營高鐵科技之心商三A、B土地都市更新案」今（21）日上午於B基地現場隆重舉行動土典禮，高雄市長陳其邁、國揚集團創辦人侯西峰董事長、欣揚國際開發董事長侯嘉騏等人均出席。本案由欣揚國際開發股份有限公司（國揚集團）投資興建，總投資金額高達188億元，未來將打造結合A級辦公室、智慧商場、旅館及智慧節能住宅之複合型地標。此外，還將規劃面積將近3,000坪的「空中大綠台兼立體人行通道」，立體化串聯左營高鐵站與A、B兩塊基地。高雄市長陳其邁表示，左營高鐵站擁有三鐵共構優勢，但自96年通車後基地閒置近20年光景，未能發揮TOD群聚效應。因此上任後隨即推動高雄產業轉型，並配合中央政策推動半導體S廊帶發展策略測略，提出「北城計畫」，除了將楠梓中油煉油廠變更為「楠梓產業園區」並提供台積電設置2奈米廠，同時推動左營高鐵站區開發，定位左營高鐵科技之心成為北高新門戶及科技產業聚落。陳其邁指出，這段期間副市長林欽榮多次拜訪交通部鐵道局前局長伍勝園，取得同意並支持由市府辦理公辦都更招商，尤其商三A、B兩塊基地的都市計畫變更歷經3次內政部專案小組討論，終於在112年5月16日經內政部都委會審議通過變更為商業區、停車場用地及公園，並於113年6月成功招商簽約。陳其邁也感謝國揚集團大力投資高雄，他指出自上任6年來，高雄累計推動24件公辦都市更新案，累計投資金額2,832億元，其中國揚集團除投資參與本案外，還投資亞灣特貿三(南基地北)、亞灣智慧公宅公辦都市更新案共3案，總計投資498億元。財政局長李瓊慧表示，市府全力推動促參招商，自111年起已連續4年榮獲財政部頒發「招商卓越獎」，114年蟬聯全國招商王，累計民間投資超過3,400億元，本案整體規劃於A、B兩塊基地興建三棟大樓，其中A基地將建置左營轉運站及A級商業辦公空間；B基地規劃公共托育機構、里民活動中心、公園及地下停車場等公益設施，並引進旅館與智慧住宅，提供優質公共設施。而面積將近3,000坪的「空中大綠台兼立體人行通道」則是本案一大亮點，立體化串聯左營高鐵站與A、B兩塊基地，提供市民與旅客極佳的綠化城市景觀與舒適無障礙的步行空間。