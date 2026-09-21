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關稅、AI到台灣 川習二會議題受矚

「川習二會」正式敲定！中國官方21日宣布，應美國總統川普（Donald Trump）邀請，中國國家主席習近平將於9月23日至25日赴美進行國是訪問，預計24日在白宮與川普舉行會談。這將是繼川普今年5月訪問北京後，兩人今年第二度舉行峰會，也是習近平相隔11年再次赴美進行國是訪問。中國官媒《新華社》21日發布快訊，正式公布習近平訪美日期。中國外交部發言人郭嘉昆隨後表示，習近平訪美期間將與川普就美中關係，以及「世界和平與發展的重大問題」深入交換意見。郭嘉昆形容，美中兩國元首半年內實現互訪具有「歷史性里程碑意義」，中方希望與美方加強對話合作、妥善管控分歧，並進一步推動雙邊關係。根據目前披露的行程，習近平與夫人彭麗媛預計美東時間23日下午抵達華盛頓特區近郊的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews），川普預計親自前往迎接。重頭戲將於24日登場，川普與習近平預計在白宮舉行會談，當晚川普夫婦將設國宴款待習近平夫婦，美中科技及金融業界高層也預計出席。25日雙方另安排茶敘等活動，習近平隨後結束訪問行程。此次峰會正值美中持續處理經貿與科技爭端之際，外界預期，關稅、雙邊貿易、人工智慧（AI）、美伊戰爭及台灣等議題，都可能成為川習會焦點。此外，雙方是否談及台灣議題也是此次峰會另一大觀察重點。川普今年5月才前往北京與習近平舉行峰會，因此這次習近平回訪華府，也意味美中領袖在不到半年內完成互訪。白宮官方資料顯示，川普5月訪中期間曾與習近平共同出席國宴。