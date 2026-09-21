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▲前往探險島水族館近距離欣賞魚群，合影紀錄開心的一刻。（圖／ 遠雄文教公益基金會提供）

▲親子開心體驗遠雄海洋公園遊樂設施，大多數孩童是首次來到花蓮旅遊。（圖／ 遠雄文教公益基金會提供）

對抗重症是段漫長而艱辛的路程，不只考驗病童的韌性，更牽動著整個家庭的心理狀態。遠雄文教公益基金會攜手瑞信兒童醫療基金會深耕兒童友善醫療，合作至今已邁入第9年。日前邀請10組重症家庭、共37位成員前往遠雄海洋公園，陪伴病童並讓家屬暫時卸下照護壓力。遠雄文教公益基金會指出，這群孩子大多為抗癌小鬥士，目前正處於療程結束的「穩定期」或低劑量口服藥「維持期」，基金會特別把握復原空檔，全額贊助食宿與門票，並串聯遠雄海洋公園與遠雄悅來大飯店做好場域安全防護，再由瑞信安排12位專業醫護志工隨行照料，讓小鬥士與家人安心享受歡樂假期。這群參加活動的孩子中，大多數都是第一次來到花蓮，其中，患有急性淋巴芽球性白血病的澄澄（化名），自4歲發病後便定期往返醫院接受化療，心中始終惦記著生病前曾造訪的海底世界。這次終於再次來到遠雄海洋公園，還沒走進水族館就興奮直呼：「我要去看很多的魚！」看著海洋生物在眼前悠游，孩子們眼神綻放光彩，長期處於高度緊繃狀態的家屬也難得卸下壓力。這趟看似平凡的家庭旅行，對抗癌家庭而言卻得來不易，瑞信兒童醫療基金會董事長吳春福表示，對許多重症家庭而言，一趟親子旅行並不是容易的事。瑞信希望透過專業醫護陪伴與各界協力，讓孩子與家人在安心的前提下，也能保有一起出遊、共同生活的經驗。感謝遠雄這次提供場域與資源，讓這段親子時光得以順利成行，也進一步深化了兒童友善醫療的院外體驗。這場兩天一夜的海洋驚喜，不僅為小病童實現心中盼望，也為辛苦的抗癌家庭帶來暫時歇腳的溫馨時光。遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示，8年前基金會也曾帶著重症病童，前往遠雄海洋公園體驗遊樂設施，看見他們眼中綻放的光芒，更加深了我們參與這項行動的信念。重症家庭的抗病之路漫長而艱辛，這趟旅程不僅是讓孩子們暢遊樂園、實現願望，更是希望為終日緊繃的照護者提供一個難得喘息與充電的機會。期盼這次體驗，能在每個病童家庭心中留下最美好的回憶，成為陪伴他們持續對抗病症的力量。