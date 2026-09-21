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台灣超商真的世界最猛！國外正妹飆髒話：根本太誇張

雖然功能並不多，但基本東西都沒少，「至少我搬來台灣前是這麼想的」。

「台灣便利商店服務非常齊全，從寄送、領包裹到付帳單、買車票演唱會門票都有，甚至還有各式各樣的微波食品，為什麼紐西蘭沒有這樣的超商？」

台灣超商不斷在進化！全新隱藏服務「包裹寄送到家」你用過嗎？

那就是包裹「可以直接寄到家」外送服務

消費者只要在App上操作相關動作，支付外送費用之後，就可以由外送員取件並且將包裹配送到府

▲全家、7-11都有的隱藏服務，那就是包裹「可以直接寄到家」外送服務，民眾不需要出門，到超商門市的包裹可以外送到宅。（圖／7-11提供）

全家也賣蔬果、自助洗衣！7-11複合式門市太神都變景點

店內都會設置12坪至15坪的微型超市專區，提供生鮮蔬果讓民眾採買

▲2022年時全家創立全新品牌「FamiSuper選品超市店」，只要是這類型的全家門市，店內都會設置12坪至15坪的微型超市專區。（圖／全家提供）

店內不僅賣生鮮蔬果、現做鮮食等，隔壁順便再結合康是美、星巴克等統一集團商家，招牌不寫7-11還以為是在逛百貨公司

▲台南7-11「Fresh康橋門市」，首度呈現「Fresh」全新現做餐飲型態，超過50種現做餐點類型涵蓋主食正餐。（圖／記者鍾怡婷攝）

全台超商密度排名世界第二，且服務眾多，不單單只是販售吃食、日常用品的商家，這些讓你感到習以為常的服務，卻是讓外國人來台灣之後感到非常震驚！且有些東西以及服務台灣人自己可能也不知道，台灣的超商真的不斷在進化，已經成為民生需求不可或缺的店家，說是世界排名前幾名最猛都完全不會過譽！YouTube頻道《不要鬧工作室》過去曾經採訪一位來自紐西蘭的女子Ella，談談自己對台灣超商的看法，Ella表示自己住在紐西蘭威靈頓，那裡有小型雜貨店，除了少數特例之外，通常只會營業到晚上9點多，小孩下課通常都會去雜貨店買糖果或零食，上班族也會肚子餓買些肉餡餅，沒想到Ella來到台灣後，對於超商密度感到震驚外，第一次去逛超商時忍不住飆出髒話！Ella說：直言自己根本沒辦法想像回到紐西蘭沒有台灣超商的生活。然而讓外國人驚訝到罵髒話的超商服務，對我們來說早已經習以為常，台灣的超商至今仍然不斷進化中！記者最近也挖掘到全家、7-11都有的隱藏服務，，現在許多人網購都會選擇寄到超商後再去取貨，但經常會忘記取貨就回家，這時候就可以使用「包裹配送到家」服務。這個服務是7-11在2025年率先推出「零元包裹外送到家」之後，今年全家也推出「貨到付款包裹FamiNow一鍵外送到府」，，超級適合東西買太大、包裹快要過期、臨時不能前往門市的民眾使用，網購族方便程度再升級！事實上，這幾年全家也正在積極搶攻不同的市場，2022年時創立全新品牌「FamiSuper選品超市店」，只要是這類型的全家門市，；除此之外，從2019年開始就已經在全家部分門市設立自助洗衣機，記者曾經在新店央北大樓公宅樓下的全家門市看過這種機台，還真的不少民眾會去全家洗衣服，點一杯咖啡坐在用餐區等待，真的超獵奇！而7-11則是近年只要有重大展店的計劃時，都會推出超強旗艦複合型門市，像是第7000間店、第10000間店等，以2024年來說，7-11就開出7-11康橋門市「ParK*Avenue」、7-11「Park 17南科商場」、7-11湖美門市「ZEELAND-MARK湖美廣場」等，，甚至近幾年像是「康橋門市」、「亞萬門市」還被部落客寫成「台南最新景點」文章推薦呢！